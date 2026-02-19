Isso é história: há 41 anos nasceu a UnirG; um sonho em Gurupi

Por Wesley Silas

“Nós andamos em várias fazendas em Dueré, Formoso, Cariri, Aliança, Figueirópolis e Alvorada e ganhamos muitos bezerros. Fizemos um leilão para atender a uma exigência que era a criação de uma biblioteca.”

— Dolores Nunes (in memoriam), durante a comemoração dos 29 anos da UnirG, em 19 de fevereiro de 2014.

Em fevereiro, a Universidade de Gurupi – UnirG celebra 41 anos de trajetória. Essa data não pode passar em branco, porque é também a celebração da visão, da coragem e do trabalho de sua primeira presidente da Fundação Educacional de Gurupi, a senhora Maria das Dores Braga Nunes, eternizada como Dolores Nunes. Sem sua liderança à frente da antiga FAFICH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas), não haveria hoje a Universidade Municipal UnirG como a conhecemos.

Nascida na centenária Natividade, a cidade mais antiga do Tocantins, em abril de 1941, Dolores transformou as adversidades de sua trajetória em degraus para alcançar o inimaginável. Formou-se em Direito pela Faculdade Anhanguera, em Goiânia, em 1979, abrindo caminho em uma área ainda pouco frequentada por mulheres, e, em seguida, lançou-se com igual ousadia na política — território quase inteiramente masculino em sua época.

Como primeira-dama de Gurupi, ao lado do então prefeito Jacinto Nunes da Silva, teve participação decisiva no desenvolvimento da cidade. Foi nesse contexto que Dolores assumiu a liderança na criação e na direção da FAFICH, embrião da atual Universidade de Gurupi – UnirG. O esforço de percorrer fazendas, arrecadar bezerros e organizá-los em leilão para financiar a biblioteca não é apenas um episódio pitoresco: é símbolo de uma época em que a educação superior em Gurupi dependia diretamente da mobilização comunitária e da capacidade de articulação de sua principal protagonista.

Em 1988, como Secretária do Desenvolvimento Social de Goiás, no governo de Henrique Santillo, Dolores teve papel fundamental na mobilização popular pela criação do Estado do Tocantins, ao lado de Siqueira Campos e de outras lideranças. Em seguida, elegeu-se a primeira deputada estadual e, depois, a primeira deputada federal

do Tocantins, tornando-se não apenas participante, mas agente transformadora da política regional. Foi a voz dos sem voz, a força dos mais frágeis e a esperança dos que pouco tinham a esperar do poder público.

Entre suas muitas funções públicas, foi primeira-dama, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, presidente da Fundação Educacional de Gurupi, Secretária de Desenvolvimento Social de Goiás, deputada estadual, deputada federal e, por fim, vice-prefeita de Gurupi entre 2013 e 2020. Em todos esses cargos, manteve como eixo central a educação, a justiça social e o compromisso com sua cidade e com o recém-criado Estado do Tocantins.

O falecimento de Dolores Nunes, em 8 de setembro de 2023, encerrou uma vida, mas não apagou o legado. Sua memória permanece viva na história da UnirG e na própria identidade de Gurupi, que ela ajudou a construir com tenacidade e afeto. Esse legado segue em continuidade pelas mãos de seus descendentes, em especial de sua filha Josi Nunes, atual prefeita de Gurupi, cidade que foi, sem dúvida, o principal alvo de amor e dedicação de Dolores e de seu esposo, Jacinto Nunes.

Ao celebrar 41 anos de UnirG, celebramos também a mulher que, à frente da FAFICH e da Fundação Educacional de Gurupi, lançou as bases da universidade municipal:

Dolores Nunes, pioneira, fundadora e protagonista de uma história que se confunde com a própria história da educação superior no sul do Tocantins.

Com informações do escritor Giovanni Salera