Jorge Guardiola ministra palestra sobre investigação criminal e medicina legal na UnirG em Paraíso

Pot Redação

Os médico-legista Dr. Gil Vicente Marot, também de Palmas. Os convidados compartilharam experiências profissionais e abordaram aspectos relacionados à investigação criminal e a produção e interpretação de evidências.

O presidente da Fundação UnirG, Thiago Piñeiro Miranda, destacou a importância da realização do evento na formação dos futuros médicos. “As experiências compartilhadas contribuem para ampliar a compreensão dos acadêmicos sobre as diferentes possibilidades de atuação profissional e a responsabilidade social da Medicina”.

Miranda ressaltou ainda a contribuição de Jorge Guardiola, cuja experiência reúne assistência médica, perícia oficial e atuação institucional. “A participação de Guardiola contribui para uma formação médica pautada pela ciência, pela ética e pela responsabilidade social. A trajetória desses profissionais também permite compreender o papel da Medicina na produção de evidências, na busca pela Justiça e no atendimento às necessidades da sociedade”, avaliou.

Para o presidente, o contato com profissionais de diferentes áreas favorece a aproximação dos estudantes com realidades que vão além da prática clínica.

O Intersecta tem a finalidade de fortalecer o diálogo entre áreas do conhecimento, proporcionando uma formação médica pautada pela ciência, pela ética e pela responsabilidade social.

Formação Acadêmica

O Intersecta tem a finalidade de fortalecer o diálogo entre áreas do conhecimento, proporcionando uma formação médica pautada pela ciência, pela ética e pela responsabilidade social.

Para o presidente do Centro Acadêmico de Medicina de Paraíso (Camup/UnirG), Eduardo Moraes, a realização do 1º InterSecta surgiu com o objetivo de unir os cursos de Medicina e de Direito de Paraíso do Tocantins, aproximando os acadêmicos de realidades que envolvem assuntos que trazem a relação entre as profissões.