Abertura da 50ª Expo Gurupi é prestigiada por mais de 26 mil pessoas; o sentimento e orgulho da “pecuária” ressurgiu

Por Redação

A noite da última quinta-feira (29) foi marcada por emoção, tradição e muita celebração durante a abertura oficial da Expo Gurupi 2025, que também comemorou os 50 anos do Sindicato Rural de Gurupi e reuniu 26.480 mil pessoas, segundo a contagem facial feita na entrada do Parque.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas os deputados estaduais Eduardo Fortes e Gutierres Torquato, além da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, vereadores, lideranças do agro, empresários e representantes da sociedade civil.

A cerimônia foi aberta com o hasteamento das bandeiras e a inauguração da placa em homenagem ao cinquentenário do Sindicato Rural, que simboliza meio século de contribuição para o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins.

Logo em seguida, a arena da Expo se transformou em palco de grandes emoções com a abertura oficial do rodeio, que levou o público ao delírio com as montarias e a locução vibrante, dando início a uma das atrações mais tradicionais da feira.

A noite foi encerrada com uma multidão acompanhando os shows de Natanzinho e da dupla Ícaro & Gilmar, que colocaram o público para cantar e dançar ao som dos maiores sucessos da atualidade.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, destacou a importância desse momento histórico:

”Hoje é um dia que fica para a história de Gurupi e do nosso Sindicato. Celebramos 50 anos de trabalho, de união e de muito desenvolvimento para o nosso agro e para toda a cidade. Agradeço aos nossos parceiros, patrocinadores, expositores e a cada um que acredita na Expo Gurupi. A festa é de vocês, da comunidade e do agro”, afirmou João Victor emocionado.



A Expo Gurupi 2025 segue até o dia 01 de junho, com uma programação diversificada que inclui palestras, rodeio, leilões, exposições, shows e negócios, movimentando a economia de Gurupi e da região sul do Tocantins.