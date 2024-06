Alegria e tradição enriquecem o Arraiá da Pessoa Idosa em Gurupi

Por Redação

Gurupi veste o clima de São João com festa e animação espalhando-se pelas comunidades, envolvendo pessoas de todas as idades. Na manhã desta quinta-feira, 6, foi a vez dos idosos se divertirem no “Arraiá da Pessoa Idosa”, promovido pela Prefeitura de Gurupi, através das Secretarias Municipais de Assistência Social, Mulher e Cidadania. Realizado no Uniclube, o evento contou com uma programação diversificada e vibrantemente acolhedora.

A festa deu vida a um dia repleto de danças, música ao vivo, concurso de forró e a escolha do Rei e da Rainha. Além das atrações culturais, a saúde dos participantes também foi uma prioridade, com serviços de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e massagem. A atmosfera festiva trouxe sorrisos e muita alegria a todos os presentes.

A prefeita Josi Nunes participou da festa e se juntou à dança com os participantes do Arraiá. Ela destacou a importância de proporcionar momentos de alegria para os idosos.

“Nossa gestão adota uma abordagem diferenciada em relação aos idosos. Temos desenvolvido várias atividades que os envolvem nos principais eventos e atividades do município. E no Arraiá não foi diferente; promovemos uma bela festa exclusivamente para eles dançarem, confraternizarem e se divertirem. Tenho certeza de que todos gostaram muito”, afirmou.

Cristina Donato, Secretária Municipal da Mulher e Cidadania, ressaltou a importância de eventos como este para a qualidade de vida dos idosos.

“Cuidar dos idosos é uma característica marcante da gestão da prefeita Josi Nunes. Isso é cuidar da história de Gurupi. Quando proporcionamos momentos assim, revitalizamos neles a alegria e a vontade de viver. Eles já vivenciaram inúmeros Arraiás no passado; ao promover eventos como esse, resgatamos suas memórias e tradições”, afirmou Donato.

O diretor municipal de Cidadania, Wylker Saraiva, também comentou sobre a iniciativa. “Nosso objetivo foi proporcionar um dia de muita interação, alegria, diversão e dança para os idosos, além dos atendimentos de saúde para que se mantenham atentos aos cuidados com o corpo. Ver a alegria estampada no rosto de cada um deles é extremamente gratificante”, destacou.

Os participantes expressaram imensa satisfação com o evento. Aposentada, Lucimar Graciano externou sua empolgação: “É um momento que traz muitas recordações. Nos meus tempos de juventude dancei muita quadrilha e não deixei o tempo me tirar isso, pois sempre que posso, participo. Estou muito feliz em estar na quadrilha da melhor idade mais uma vez”, comentou.

Isabel Rios também compartilhou sua felicidade ao estar presente no Arraiá da Pessoa Idosa. “Foi muito bom; me lembrou da minha adolescência. É maravilhoso ver todos felizes em uma festa tão bonita e animada”, contou.

Em Gurupi, as celebrações juninas não apenas mantêm as tradições vivas, mas também proporcionam momentos inesquecíveis de alegria e confraternização, especialmente para aqueles que já fizeram tanto pela comunidade.

Edição: Fernando Vieira – Secom Gurupi

Fotos: Gabriel Chagas – Secom Gurupi