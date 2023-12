Belezas naturais do Tocantins serão divulgadas em episódios pelo Programa Viajando pelo Brasil

Por Redação

De volta a Palmas, o apresentador do Programa Viajando pelo Brasil, Marcelo Pinheiro, finalizou a expedição de dez dias pelas regiões turísticas do Tocantins. O roteiro do programa voltado para o turismo nacional passou pelas Serras e Lago, Ilha do Bananal, Serras Gerais, Lagos e Praias do Cantão para produção e captação de material de divulgação do programa. A viagem aconteceu entre os dias 20 e 30 de novembro, e foi promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Na primeira passagem pelo Tocantins, Marcelo veio com a esposa, de carro, e percorreu o Estado durante 17 dias. Dessa vez, sozinho, o influenciador totalizou 27 dias de expedição a vários atrativos turísticos.

As gravações das belezas naturais do Estado, produzidas pela Oceano Filmes, vão gerar um material formado por uma série de 12 episódios inéditos com 30 minutos cada, que serão divulgados em vários canais de televisão, além de redes sociais, linhas aéreas e plataformas digitais. “A ideia era gravarmos 4 episódios, mas os lugares me surpreenderam, são muitos atrativos, muita coisa bacana para mostrar. As belezas naturais, a cultura, a gastronomia, tudo me encantou”, comentou Marcelo.

O apresentador finalizou a passagem pelo Tocantins na capital, contemplando o pôr do sol na Praia da Graciosa, numa entrevista descontraída com o Secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho. Os dois aproveitaram a tarde para falar do potencial turístico e fazer um balanço da vivência no estado.

“Em 55 anos de muitas vivências, o lugar que mais vi espécies de aves foi no Cantão. Fora a gastronomia que é incrível, vou eleger o Tucunaré como prato nº 1, e o que dizer do povo tocantinense, dessa cultura tão rica. O Tocantins está pronto para receber o mundo todo. Aqui tem tudo o que eles querem ver: natureza, boa gastronomia e um povo que recebe bem”, disse o apresentador.

Para o Secretário da Setur, Hercy Filho, o trabalho de Marcelo Pinheiro é de grande importância para promover o turismo tocantinense. “Queremos agradecer ao governador Wanderlei por acreditar no nosso trabalho e dizer que, se o Tocantins hoje é conhecido, vai se tornar mais ainda com a vinda do Marcelo que com sua competência e qualidade do seu trabalho, tem feito muito pelo turismo do Brasil”, avaliou.

Roteiro

A viagem começou pelo Parque Estadual do Cantão, no município de Caseara. Após as experiências de pesca esportiva e trilhas aquáticas, as próximas vivências foram nas cidades de Porto Nacional, Paranã, Novo Jardim e Dianópolis, com visitas a belas cachoeiras, como a do Catoá e Complexo do Canjica.

Seguindo o roteiro, a última parada foi no município de Natividade, na casa da tia Naninha, para um café colonial com o famoso biscoito amor perfeito. Outro atrativo visitado e que não poderia ficar de fora são as ruínas da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, com apresentação cultural da dança suça e city tour no centro histórico da cidade. A programação encerrou com a visita às cachoeiras de Taquaruçu e o pôr do sol na Praia da Graciosa, em Palmas.