Escolha da Garota Expo 2025 será destaque na 50ª Expo Gurupi

O Evento acontecerá no dia 28 de maio e promete ser um dos momentos mais aguardados da programação.

Por Redação

A 50ª edição da Expo Gurupi já está dando o que falar, e uma das atrações mais esperadas acaba de ser confirmada: a escolha da Garota Expo 2025. O concurso acontecerá no dia 28 de maio, às 20h, dentro da programação oficial da feira agropecuária, e promete movimentar o público com charme, elegância e muita representatividade.

O processo seletivo, que antecede o grande desfile, ocorrerá no próximo domingo, 12 de maio, oferecendo a jovens da região a oportunidade de brilhar e representar um dos maiores eventos do agronegócio no Tocantins. Para participar da seletiva, basta apontar a câmera do celular para o QR Code da campanha e garantir a inscrição.

A coordenação do concurso está sob a responsabilidade de Alexandre Aragão e Wesley Carvalho, conhecidos pela organização de eventos de moda e beleza na região. A expectativa é de um desfile marcado por beleza, atitude e carisma, atributos essenciais para representar a força da mulher do campo e da cidade na Expo Gurupi.

A realização do evento é do Sindicato Rural de Gurupi, presidido por João Victor Stival que tem uma contribuição muito importante da sua esposa Ângela Stival para a realização desse concurso, que reforça o compromisso de manter viva a tradição da feira ao mesmo tempo em que valoriza a cultura, a juventude e o protagonismo feminino.

Além do desfile, a 50ª Expo Gurupi trará uma programação intensa com rodeios, exposições, shows e oportunidades de negócios, consolidando-se como uma das maiores feiras agropecuárias do Norte do Brasil.

Anote na agenda

📅 Seletiva da Garota Expo: 12 de maio

📅 Escolha oficial: 28 de maio, às 20h

📍 Local: 50ª Expo Gurupi – Parque de Exposições Antônio Lisboa da Cruz.

Maiores informações: (63) 98440-3854 Alexandre Aragão