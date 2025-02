Maraisa anuncia fim de noivado com empresário tocantinense Fernando Mocó: ‘Que seja feliz’

da redação

Após dias de indiretas nas redes sociais, a cantora Maraisa finalmente anunciou o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó. Segundo o portal Notícias da TV, a irmã de Maraisa que confirmou a notícia na última quinta-feira (27). Segundo a artista, a relação chegou ao fim porque “eles já não se sentiam bem um com o outro”. Ainda, deu apenas uma declaração: “A única coisa que quero dizer é que ele seja feliz”.

Até o momento, Maraisa falou apenas brevemente sobre o assunto. Em nota enviada ao portal Leo Dias, ela afirma que a relação não estava fazendo bem para nenhum dos dois. Além disso, diz que já tiveram muito falatório e brigas, e ambos merecem encontrar pessoas que sejam compatíveis. “É ruim demais terminar. Mas se aconteceu, era para acontecer. Tudo isso vai passar, e vamos aproveitar o momento para fazer muita música boa”, finalizou Maraisa.

Maraisa e Fernando Mocó estavam noivos desde setembro de 2023. No entanto, chegaram a ter um breve término em junho do ano passado, reatando em seguida. No final de 2024, Maraisa deu uma entrevista no Domingão do Huck, e disse que desejava construir uma família com o empresário.