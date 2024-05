Feriado prolongado é convite para viagens pelo Tocantins

Por Redação

Mesmo não sendo feriado, mas sim ponto facultativo, muitos tocantinenses terão um final de semana prolongado, em virtude das celebrações do Corpus Christi. Para aqueles que não comungam da mesma fé, a dica é aproveitar para descobrir novos recantos pelas diversas regiões turísticas do Tocantins.

Quem não programou viagem com antecedência ainda pode fazer as malas e partir para as cidades turísticas. A dica é verificar as vagas em hotéis ou a possibilidade de locação de residências.

Saindo de Palmas

A Capital tocantinense recebe turistas de todo o Brasil, que descem no Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues. De carro, a partir de Palmas é possível fazer viagens curtas e cheias de descobertas.

A primeira parada nem exige muita organização. Localizado a apenas 30 Km do centro de Palmas, pela TO-030, o Distrito de Taquaruçu oferece riqueza de atrativos, entre cachoeiras, trilhas, tirolesa, balneários, com direito a pousadas acolhedoras, restaurantes com boa comida, lojinhas de artesanato.

Pegando estrada para Aparecida do Rio Negro (TO-020), a região de Taquaruçu Grande também conta com estâncias, cachoeiras e restaurantes com comida regional. A entrada para o Parque Estadual do Lajeado, uma unidade de proteção com belos mirantes e natureza preservada, fica no Km 24.

E por falar em Lajeado, distante 46 km da Capital, este município tem surpreendido os turistas. Além da bela Praia do Segredo, os visitantes podem percorrer trilhas, visitar área com pinturas rupestres, mergulhar em cachoeiras, conhecer e adquirir belas peças em cerâmica.

Poucos quilômetros adiante, a caminho de Miracema, há duas praias muito procuradas pelos palmenses: a Praia do Paredão e a Praia do Funil, banhadas pelas águas do rio Tocantins.

Saindo de Araguaína

O segundo maior município tocantinense, localizado ao norte do Estado, é polo emissor de turistas para toda a região do Bico do Papagaio.

Entre as preferências dos moradores de Araguaína estão as cachoeiras de Wanderlândia. Apenas 50 km separam os dois municípios, pelas BRs 153/226. Outra opção é a praia permanente de Babaçulândia, a 63 km, via TO-222 e TO-424.

Outro atrativo que merece registro é o Balneário Bráulio, em Goiatins, que reúne uma sequência de poços naturais com águas cristalinas. Fica a 20 km da cidade e a 155 km de Araguaina (TO-222).

Saindo de Gurupi

Na região Sul do Tocantins, Gurupi envia turistas principalmente para Peixe, a 74 km, pela TO-373, e 310 km de Palmas. O município é conhecido por suas praias e pelo Arquipélago do Tropeço, o terceiromaior arquipélago fluvial do mundo, formado por 366 ilhas, muitas delas com acampamentos fixos. Para percorrer o local em voadeiras é necessário pilotos experientes, mas a aventura é garantida.

São Salvador

Para os amantes da pesca esportiva, a dica é seguir viagem para São Salvador (250 km) ou Lagoa da Confusão (150 km de Gurupi e 204 km de Palmas), onde se encontram vários ranchos preparados para receber os pescadores com pensão completa, barcos, guias.

“O Tocantins é um Estado riquíssimo, que precisa ser desvendado pelos próprios tocantinenses. Em nome do governador Wanderlei Barbosa, deixo o convite a todos: aproveitem o feriado para visitar nossos atrativos”, ressalta o secretário de Turismo Hercy Filho.

Corpus Christi

A festa religiosa da Igreja Católica foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264. Celebra o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Sua realização ocorre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade.

O Corpus Christi não é feriado nacional, sendo classificado pelo governo federal como ponto facultativo. No Estado do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa decretou ponto facultativo nos dias 30 e 31, quinta e sexta para os servidores da gestão estadual.