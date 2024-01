Festejo de São Sebastião: 3ª menor cidade do Tocantins terá cavalgada, Guilherme Silva, Robério dos Telhados e uma expectativa de público para o triplo de habitantes

Por: Mychelle Tauane

Uma grande estrutura, com palco, tendas, brinquedos infláveis totalmente gratuitos, segurança reforçada 24 horas e muito mais está sendo preparada para o tradicional Festejo de São Sebastião, realizado há décadas na Capela do distrito de São Francisco, em Ipueiras do Tocantins. A novidade deste ano ficou por conta do Imperador Neto Aires, juntamente com a Imperatriz Carol Aires, que trouxeram uma programação diferenciada. A cidade que atualmente é considerada uma das menores do estado, com apenas 2.088 habitantes, está prestes a receber um dos eventos mais históricos do município. A expectativa é de que a cidade receba cerca de 5 mil pessoas, ou seja, quase o triplo de moradores do local, fomentando a economia local e o turismo religioso. Na grade, uma grande cavalgada abrirá o evento que terá ainda, missas, quermesses, Guilherme Silva, Robério dos Teclados e mais cinco atrações regionais.

Faltando apenas um dia para o festejo, a rede hoteleira já atingiu 100% de sua capacidade e os comerciantes da região estão animados e já abasteceram os seus estoques, como é o caso do comerciante, João Ribeiro, que às vésperas da festa, comprou o dobro de sua mercadoria para empreender no local. “Participar do Festejo de São Sebastião aqui na minha comunidade com essa proporção é motivo de muito orgulho, todo ano faço questão de celebrar junto com toda a minha família, esse ano será diferente e positivo porque além de participar, vou ter a oportunidade de vender um pouco mais e garantir uma renda extra”, pontuou João Ribeiro.

O Imperador e Produtor de Eventos, Neto Aires, falou sobre o sentimento em poder fazer parte da festa. “Muito me alegro em poder estar participando desse momento de fé e contribuindo para a manutenção da cultura local, além de estar proporcionando a alegria dos moradores e visitantes, trata uma melhor qualidade de vida da população visto que aquece o turismo e a nossa economia de Ipueiras”, destacou o Imperador, Neto Aires.