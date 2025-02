Foestur apresenta ações para 2025 na primeira reunião ordinária do ano

90ª Reunião Ordinária do colegiado foi realizada na manhã desta quarta-feira (26), na sala de reuniões da Secretaria do Turismo

Por Redação

A participação em eventos nacionais e internacionais, o planejamento de ações das instituições que compõem o Fórum e a aprovação do calendário de reuniões para 2025, foram alguma das pautas da 90ª Reunião Ordinária do Fórum Estadual de Turismo do Tocantins (Foestur), realizada na manhã desta quarta-feira, 26, na sala de reuniões da Secretaria do Turismo.

Após a aprovação da Ata da 89ª Reunião Ordinária do encontro, que reúne representantes do setor para debater pautas estratégicas para o desenvolvimento do turismo no Estado, técnicos da Secretaria de Turismo e representantes de entidades participantes do Fórum apresentaram os resultados de ações desenvolvidas durante o ano de 2024 e projetos para 2025.

Destaque para a participação do Estado, no 1º quadrimestre de 2025, na 35ª Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL, na Edição Europa do Meeting Brasil (Madrid, O Porto e Lisboa) e 1ª edição do Fórum do Turismo – Conexão Europa (marcada para 10 e 11 de março de 2025, no Centro de Congressos do Oceanário de Lisboa). O Tocantins também participará do Pesca World Trade Show, de 20 a 22 de março, no Pavilhão Anhembi, São Paulo.

Durante o encontro, a secretária-executiva da Setur, Jocélia Costa, destacou o crescimento e fortalecimento do turismo no Tocantins, enfatizando o trabalho conjunto entre as instituições. “Estamos seguindo a diretriz do governador Wanderlei Barbosa, que é atuar em sinergia com as demais instituições. Em 2024, a Setur realizou um trabalho expressivo e, agora em 2025, sob a liderança do secretário Hercy Filho, seguimos fortalecendo essa atuação integrada. Nosso objetivo é ser o ponto de convergência de todo o trade turístico, promovendo ações que impulsionem e transformem o setor no Tocantins”, afirmou a secretária executiva que representou o secretário do turismo Hercy Filho.

Outro ponto destacado foi a realização da 5ª Final Nacional de Vôlei Adaptado a Melhor Idade, realizado pelo Palmas Convention & Visitors Bureau e Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade (ABCMI), de 22 a 26 de janeiro na Praia da Graciosa, com apoio do Governo do Tocantins, através da Secretaria de Turismo e Fecomércio, através do Sesc Tocantins. O sucesso do evento permitiu a captação da realização do torneio internacional da ABCMI, o Interamérica, para Palmas.

Qualificação

A qualificação “na ponta” dos prestadores de serviços turísticos foi destacada como uma das ações de sucesso da parceria entre a Universidade Federal do Tocantins e SETUR. Ana Cláudia Sampaio, do curso de Turismo Patrimonial e Sócio Ambiental do campus da UFT em Arraias, disse que a universidade está satisfeita com a parceria firmada com a Secretaria de Turismo.

“Estamos na ponta e entendemos a necessidade da qualificação, seja em nível técnico, que é o curso que ofertamos em 2024, de guias em turismo regional, de graduação também. A qualificação é um dos pilares essenciais para o setor de turismo se desenvolver. No ano passado formamos 60 guias na região da Serras Gerais. Neste ano estamos prevendo maior número no Jalapão, com apoio da secretaria e estamos muito felizes em continuar desenvolvendo essas ações”, afirmou Ana Cláudia.

Cadastur

Já o vice-presidente do Fórum Estadual de Turismo, Rodolfo Ferreira, considerou a reunião excelente. “Estamos vivendo o melhor momento do turismo no estado nos últimos quinze anos, com apoio das secretarias estadual e municipais e entidades do trade, num movimento de mãos dadas com o qual o turismo no Tocantins só tende a crescer”, acredita Rodolfo.

“Fortalecemos nesse momento a importância de todo o trade turístico estar inserido no Cadastur (cadastro de prestadores de serviços turísticos, feitos por pessoas físicas ou jurídicas, realizado pelo Ministério do Turismo, em parceria com órgãos de turismo dos estados e do Distrito Federal), que é nossa habilitação para trabalhar no turismo”, solicitou o vice-presidente do Foestur.

Participantes

A reunião contou com a presença de entidades como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Agência de Turismo de Palmas (Agtur), Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV Tocantins), Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Serviço Social do Comércio (Sesc), Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade (ABCMI), Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo (Abrajet), Convention & Visitors Bureau Palmas, Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Universidade Federal do Tocantins (UFT), além de representantes dos Fóruns Regionais de Turismo, Serras e Lago, Serras Gerais e Ilha do Bananal, Associação Tocantinense de Turismo Receptivo (ATTR) e Conselho Econômico de Turismo/Fecomércio.