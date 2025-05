Governador Wanderlei Barbosa lança oficialmente a Temporada de Praia 2025 com investimento de cerca de R$ 30 milhões para os municípios

Este ano, a premiação do Selo Praia Responsável será ampliada, atingindo mais municípios, com valores de R$ 150 mil para praias temporárias e R$ 80 mil para praias permanentes

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, abriu oficialmente, nesta segunda-feira, 26, a Temporada de Praia 2025. A cerimônia, realizada na Praia da Agrotins, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, marcou o início de um dos períodos mais aguardados por tocantinenses e turistas de todo o país. A ação é realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e serão investidos cerca de R$ 30 milhões na edição, que acontece em 47 municípios tocantinenses.

Na abertura, o governador também realizou a entrega de cinco unidades de resgate (viaturas ambulância) ao Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO). O investimento total foi de R$ 1,95 milhão.

Na oportunidade, Wanderlei Barbosa destacou a importância da temporada, não só para reforçar a economia local, mas também para dar oportunidade aos municípios de crescerem economicamente, promovendo lazer, entretenimento e cultura, respeitando a sustentabilidade. “Nós temos orçamento dedicado à valorização do nosso turismo, e a nossa Temporada de Praia reforça a parceria do Governo do Tocantins com os municípios. Trazemos um evento que movimenta a economia do nosso estado respeitando o meio ambiente”, afirmou o governador.

Temporada de Praia 2025

A Temporada de Praia do Tocantins ocorre durante a estiagem, entre junho e agosto, quando a vazante dos rios Tocantins, Araguaia e Sono revela praias de areia que atraem turistas e moradores. Neste ano, o Governo do Tocantins, por meio das secretarias de Estado, segue com uma série de ações que apoiam os municípios na realização da temporada de praia, promovendo programações culturais, esportivas, de lazer e com foco na sustentabilidade social.

O secretário do Turismo, Hercy Filho, pontuou que a cada ano a Temporada de Praia vem sendo aprimorada, seguindo os exemplos de sucesso das últimas edições. “A cada ano estamos aprimorando a segurança, a acessibilidade, a sustentabilidade e a qualidade dos serviços. Nosso foco é oferecer praias limpas, bem sinalizadas e com estrutura de segurança, tanto sanitária quanto operacional, para consolidar o Tocantins como destino turístico nacional e internacional, especialmente no mês de julho”, destacou o secretário.

Cada município é responsável pela organização da sua programação, que conta com o apoio do Governo do Tocantins, tanto na destinação de recursos quanto na oferta de atividades esportivas, por meio do projetoEsporte Verão, da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju). As competições incluem modalidades como beach soccer, futevôlei e vôlei de praia.

As programações também incluem shows com artistas locais e atrações de renome nacional, além de estrutura com barracas, banheiros e reforço na segurança para os banhistas.

A Praia da Tartaruga, em Peixe, é um dos destinos mais procurados por tocantinenses e turistas de todo o Brasil. Considerada uma das praias mais tradicionais da temporada, ela impulsiona a economia local e fortalece a parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado. Segundo o prefeito Augusto Cézar, o Cezinha, é fundamental que o desenvolvimento das cidades caminhe com o crescimento do turismo no Tocantins.

“Estamos com uma grande expectativa, porque sabemos que o turismo movimenta muito a economia do nosso estado e cresce a cada ano. Para nós, prefeitos, é fundamental o apoio do Governo do Tocantins, principalmente com ajuda financeira, já que manter uma estrutura de praia é caro”, relatou o prefeito de Peixe.

Selo Praia Responsável 2025

Em 2025, a Setur dará continuidade ao Selo Praia Responsável, iniciativa que certifica praias fluviais e lacustres que adotam práticas sustentáveis e promovem o turismo responsável. A novidade deste ano é a ampliação da premiação, que passa a contemplar não apenas as praias temporárias, mas também as permanentes. Os valores são de R$ 150 mil para praias temporárias e R$ 80 mil para praias permanentes que atenderem aos critérios do selo.

“Nosso governo valoriza muito a sustentabilidade, seja no agro, no turismo ou em qualquer área. Temos a responsabilidade de fazer tudo de forma correta e consciente. Este ano, que também é ano de Copa do Brasil, nosso compromisso é dar um exemplo ainda maior. Por isso, estamos ampliando os valores das premiações do Selo Praia Responsável, chegando a até R$ 150 mil. Dou autonomia para que nossa equipe dialogue com os municípios, buscando incentivar praias seguras, limpas e sustentáveis. Quem cuida do meio ambiente e dá bons exemplos terá sempre o apoio do Governo”, reforçou o governador.

Criado durante a Temporada de Praia 2024, o selo reconhece a importância de alinhar o crescimento turístico à preservação ambiental, segurança e bem-estar dos visitantes. Cada município poderá inscrever uma única praia para concorrer à certificação, que avaliará os candidatos com base em quatro eixos principais: acessibilidade, meio ambiente, segurança e ordenamento. Além do selo, as praias selecionadas também recebem premiação em recursos financeiros, que deverão ser aplicados em ações voltadas à sustentabilidade, qualificação dos serviços e melhoria da experiência turística.

O certificado terá validade de um ano e poderá ser renovado mediante comprovação do cumprimento contínuo dos critérios estabelecidos. Para participar e concorrer, o município deve estar no Mapa do Turismo Brasileiro.

Na última edição, o município de Pedro Afonso foi agraciado com o prêmio de R$ 100 mil, como reconhecimento pela gestão exemplar da Praia do Rio Sono, destacando-se pela infraestrutura adequada, segurança e cuidado com o meio ambiente durante a temporada.

O prefeito de Pedro Afonso, Joaquim Pinheiro, comentou a importância do incentivo do Governo do Tocantins, que permite aos municípios realizarem suas programações respeitando a sustentabilidade. “Implementamos diversas ações para valorizar o Selo Praia Responsável, como, por exemplo, atividades educativas com as crianças, focando na limpeza e na reciclagem em nossa praia. Agradecemos ao governador Wanderlei Barbosa e à Secretaria de Turismo pelo apoio e pelos recursos que tornam isso possível. Pedro Afonso mantém o compromisso de, mais uma vez, ser reconhecida como a melhor praia do Tocantins”, comemorou o prefeito.

Reforço na segurança

A segurança dos banhistas é uma das prioridades durante a Temporada de Praia no Tocantins. Para reforçar o atendimento emergencial, o Governo do Estado realizou a entrega de cinco unidades de resgate (viaturas ambulância), no valor de R$ 1,95 milhão, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FUSP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), cerca de 80 profissionais, entre bombeiros e guarda-vidas, estão atuando nas praias do estado durante a temporada deste ano. São 17 praias oficiais e outras 8 classificadas como intermediárias, que contam exclusivamente com a atuação de guarda-vidas.

O comandante-geral do CBMTO, coronel Peterson Ornelas, comentou sobre o reforço para os bombeiros, que já estão com o plano de atuação para este ano. “Estamos recebendo cinco novas unidades de resgate, que vão reforçar nossas operações durante a Temporada de Praia, as vaquejadas e exposições agropecuárias no Estado. Nosso planejamento já está em andamento, com equipes em campo, dialogando com os municípios das principais praias. Nas maiores, estaremos presentes com bombeiros e guarda-vidas civis”, destacou o comandante.

Balanço da Temporada 2024

A última Temporada de Praia reforçou o potencial do Tocantins como um dos principais destinos turísticos do Brasil, consolidando o Estado como o verdadeiro destino da felicidade. Mais de 1,2 milhão de pessoas visitaram as 47 praias fluviais tocantinenses, desfrutando de lazer com segurança e tranquilidade. A temporada movimentou aproximadamente R$ 723 milhões na economia local, impulsionando o comércio e a geração de empregos. De acordo com a Setur, foram instaladas mais de 500 barracas comerciais e criados cerca de 3 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

A Pesquisa de Perfil dos Turistas também revelou um crescimento de 27% no gasto médio por visitante em comparação com 2023, alcançando R$ 664 por pessoa. Os principais gastos foram com alimentação, hospedagem e transporte, reforçando o impacto positivo do turismo na economia do estado.