Governo do Tocantins fomenta o turismo e a valorização das potencialidades regionais

Ações estratégicas da Gestão Estadual impulsionam o turismo como um importante pilar econômico e social e promovem o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado

Por Redação

O segmento turístico no Tocantins viveu um ano de intensas atividades, com iniciativas que fortaleceram a governança, ampliaram a promoção dos destinos e investiram em infraestrutura e capacitação. O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), coordenou uma série de ações estratégicas que evidenciam o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização das potencialidades regionais.

Para o governador Wanderlei Barbosa, o planejamento e a promoção eficiente são peças-chave nesse crescimento.

“O balanço do ano demonstra que, com planejamento, capacitação e promoção eficiente, o turismo tocantinense segue em direção a um futuro promissor. Nosso compromisso é continuar investindo no setor para gerar ainda mais oportunidades e transformar o Tocantins em uma referência nacional e internacional no ecoturismo”, afirma o Governador.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, essas iniciativas representam um marco para o setor.

“Essas ações representam um salto qualitativo no desenvolvimento turístico do Tocantins, reforçando o potencial do estado como destino turístico diversificado e sustentável. Tudo isso é fruto do comprometimento da gestão e das parcerias com os municípios e o setor privado”, destaca, ao mencionar que o estado segue acompanhando o país no crescimento do turismo, já que o Brasil lidera o crescimento do Turismo na América Latina.

Praias

Um dos pontos altos foi a gestão da Temporada de Praia, sendo contempladas 45 praias distribuídas em 43 municípios. Iniciativa inovadora, o Selo Praia Responsável reconheceu destinos comprometidos com práticas sustentáveis, premiando o município de Pedro Afonso por ter cumprido todos os quesitos, destacando-se na temporada.

A Setur também realizou a premiação de Destino Sol e Praia, que foi concedida ao município de Araguacema, pela qualidade da estrutura disponibilizada na Praia da Gaivota com o maior fluxo turístico da temporada tocantinense. Já o prêmio de Evento Sol e Praia foi conquistado pelo município de Miracema, pela realização da micareta Miracaxi, reunindo um grande fluxo de turistas.

Durante o mês de julho, o fluxo de visitantes no Tocantins alcançou a marca de 1,2 milhão de turistas, distribuídos por todas as regiões do estado. Com um gasto médio de R$ 604 por pessoa, houve um aumento de 27% em relação a 2023, representando um impacto financeiro direto de aproximadamente R$ 724 milhões. Esse valor reflete um crescimento expressivo de 54% comparado à última temporada, evidenciando o fortalecimento do turismo e sua contribuição para a economia tocantinense.

Mapa do Turismo

A inclusão de 21 municípios do estado no Mapa do Turismo Brasileiro reforçou a visibilidade das regiões turísticas tocantinenses. As áreas contempladas vão desde as Serras e Lagos até o Bico do Papagaio, cada uma com características únicas, como ecoturismo e pesca esportiva.

O Mapa ressalta, na região das Serras e Lago, os atrativos dos municípios: Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Tocantínia; nas Serras Gerais os municípios: Aurora, Lavandeira e Paranã; na Ilha do Bananal as cidades: Formoso do Araguaia, Gurupi e Lagoa da Confusão; no Vale dos Grandes Rios: Araguanã, Pedro Afonso, Babaçulândia, Palmeirante; na região dos Lagos e Praias do Cantão: Araguacema e Caseara; no Bico do Papagaio, Aguiarnópolis, Axixá, Itaguatins e Praia Norte.

Regiões em destaques

O ano de 2024 foi marcado por um expressivo crescimento do turismo no Tocantins, com destaque para algumas das principais regiões do estado. O Jalapão reafirmou sua posição como um dos destinos mais procurados no Brasil e no mundo, atraindo mais de 40 mil turistas ao longo do ano.

Outras áreas também se sobressaíram, como as Serras Gerais e o Cantão, que apresentaram um crescimento significativo na visitação. Entre os atrativos em evidência estão a Lagoa da Serra e a Lagoa do Japonês, que encantaram os turistas com suas paisagens únicas e experiências memoráveis. Novos atrativos em Campo Alegre/Paranã também ganharam notoriedade, sendo um dos mais buscados da região conhecida pelas maravilhas naturais. A Cachoeira do Catoá foi destaque, sendo um dos destinos mais visitados.

Já o Parque Estadual do Cantão consolidou-se como um destino imperdível para os amantes da pesca esportiva, registrando um aumento de mais de 40% no fluxo de visitantes, em comparação com 2023, demonstrando o potencial crescente dessa atividade na região.

Capacitação e qualificação

A formação foi um foco central, com destaque para a capacitação de 260 condutores de pesca esportiva e oficinas gastronômicas que beneficiaram comunidades locais. Palestras e ações do programa Tocantins recebe bem mostraram o empenho em preparar o trade turístico regional para o atendimento aos viajantes nacionais e internacionais que chegam ao Estado em número cada vez maior.

Já a região Encantos do Jalapão também recebeu o Encontro Regional de Turismo de Aventura e Natureza (Abeta), composto por agências de viagens, operadoras de turismo, guias e condutores de turismo, além de representantes de atrativos.

O Abeta Conecta reuniu 30 profissionais, com o objetivo de conectar, integrar e capacitar profissionais do segmento de ecoturismo e turismo de aventura por meio de palestras, oficinas de capacitação técnica, estudos de casos e vivências de experiências.

Infraestrutura turística

Projetos de infraestrutura foram implementados em regiões estratégicas. Entre eles, a construção de um píer em Dianópolis; a sinalização turística no Jalapão e nas Serras Gerais; e a construção da Orla em São Sebastião do Tocantins, ao norte do estado. O projeto do portal de entrada de Taquaruçu, distrito turístico da Capital, evidencia o foco no desenvolvimento local.

Outras ações do Governo do Tocantins também fortaleceram a infraestrutura turística, como o investimento na pavimentação asfáltica da rodovia TO-247, que dá acesso ao Jalapão; e a melhoria de diversos trechos de rodovias estaduais das demais regiões turísticas.

Governança e planejamento

O Fórum Estadual de Turismo (Foestur) realizou reuniões estratégicas, além de promover a Oficina de Planejamento Turístico nas Serras Gerais. Esse trabalho foi complementado pelo apoio à institucionalização das Instâncias de Governança Regionais (IGRs), fortalecendo a gestão descentralizada do turismo.

Promoção

O Tocantins marcou presença em grandes eventos do turismo, como a Bolsa de Turismo de Lisboa e o ITB de Berlim. No cenário nacional, participou da Abav Expo e do Salão Nacional do Turismo. Ações promocionais como famtours e press trips, em parceria com influenciadores e veículos especializados como a Fish TV e Viajando pelo Brasil, garantiram visibilidade às belezas do estado.

O Tocantins também marcou presença em importantes eventos regionais para destacar o turismo, como a 8ª Agrosudeste, em Almas, e a 24ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2024), em Palmas.

Futuro do turismo

Os números refletem o fortalecimento do turismo no estado, fruto de ações estratégicas voltadas à promoção e à valorização dos atrativos tocantinenses. O Tocantins segue se consolidando como um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil, atraindo visitantes de todo o mundo e impulsionando a economia local.

Os avanços reforçam o compromisso do Governo do Tocantins em posicionar o turismo como um importante pilar econômico e social, promovendo o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do estado.

Texto: Setur/Governo do Tocantins