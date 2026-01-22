Inscrições para concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval de Gurupi 2026 abrem-se nesta quinta-feira, 22

da redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, vai abrir as inscrições para o tradicional Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval de Gurupi 2026. O regulamento completo do certame será publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, dia 21.

O concurso é uma das atrações mais aguardadas do calendário cultural da cidade e integra a programação oficial do Carnaval de Gurupi 2026, valorizando os blocos carnavalescos e fortalecendo a cultura popular.

As inscrições estarão abertas no período de 22 a 30 de janeiro de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente de forma presencial, no Centro Cultural Mauro Cunha, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e apresentação da documentação exigida no regulamento.

Poderão participar representantes de blocos carnavalescos do município, com idade mínima de 18 anos. O concurso irá eleger um Rei Momo e uma Rainha do Carnaval, que terão a missão de representar oficialmente a festa e cumprir agenda durante todos os dias do Carnaval de Gurupi 2026.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, destacou que a expectativa é de mais uma edição marcada pela alegria e participação popular. “O concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval é uma tradição em Gurupi e representa a essência do nosso Carnaval. Estamos com uma expectativa muito positiva para 2026, acreditando que, mais uma vez, o evento será um grande sucesso, com muita animação, valorização dos blocos e fortalecimento da nossa cultura”, destacou a secretária.

Os candidatos serão avaliados por uma Comissão Julgadora composta por integrantes de reconhecida idoneidade e conhecimento carnavalesco. Entre os quesitos observados estarão samba no pé, animação, simpatia, desenvoltura e alegoria. Cada quesito poderá receber notas de 3 a 10 pontos, totalizando até 50 pontos.

A premiação para os vencedores será de dois salários mínimos vigentes, conforme previsto na Lei Municipal nº 2.692, custeada com recursos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

Evento de escolha da Rainha e Rei Momo promete muita animação

A Escolha da Rainha e do Rei Momo do Carnaval de Gurupi 2026 será realizada no dia 07 de fevereiro (sábado), a partir das 20h, no palco externo do Centro Cultural Mauro Cunha, localizado no Centro da cidade. O evento será aberto ao público e contará com muita música e animação. A festa terá como atração musical o cantor Kaçula.

Além do desfile e avaliação dos concorrentes, a apuração dos votos e a divulgação do resultado acontecerão no mesmo dia, logo após a apresentação de todos os participantes.

Carnaval de Gurupi 2026

O Carnaval de Gurupi 2026 será realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro, na Avenida C, no setor Nova Fronteira. A festa contará com grandes atrações nacionais, como Patchanka, Jefferson Morais, Vitinho Imperador, Rapazolla e Voa Dois, além de mais de 30 atrações regionais.