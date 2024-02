Ronaldo Teixeira apresentará Podcast Mundo Criativo a partir de fevereiro

Por Redação

Um podcast que abrange toda a cadeia da Economia Criativa, que trará convidados especiais como gestores públicos e privados do setor cultural, artistas e produtores culturais das mais variadas áreas do fazer artístico, representantes de entidades classistas da Cultura. Era esse podcast que você, artista e produtor(a) cultural esperava? Pois ele agora será realidade! O jornalista, escritor e agente cultural Ronaldo Teixeira, apresentará a partir de fevereiro desse ano, o Podcast Mundo Criativo, a ser exibido no canal no YouTube no endereço https://abre.ai/iOWc. A sua primeira edição trará como convidado o coordenador estadual do Escritório de Representação do Ministério da Cultura (Minc) no Tocantins, Cícero Belém, e irá ao ar neste sábado, dia 10 de fevereiro, às 13h. Mais informações podem ser obtidas via e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (63) 9 9230-3182.

De acordo com o seu idealizador e apresentador, Ronaldo Teixeira, esse Podcast Mundo Criativo é derivado de um sonho e também dos quase 300 artistas e produtores culturais que integram o grupo Loucos por Editais, no WhatsApp. “Esse Podcast é resultado da união de artistas e produtores culturais, em sua maioria, do Tocantins, e acho que vem num momento oportuno com o reavivamento da cadeia da Economia Criativa no País e no Estado, com as recriações do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura do Tocantins”, disse.

Ainda de acordo com Ronaldo Teixeira, de início, o Podcast Mundo Criativo será gravado. “Isso é para evitar erros iniciais e também para entregar para o público um produto com qualidade. Mas, a partir do segundo ou terceiro mês, queremos fazê-lo ao vivo”, ressalta.

Conteúdo e metodologia

O Podcast Mundo Criativo será composto de 1 hora, sendo um bloco para um bate-papo com um(a) convidado(a) especial, e um bloco voltado para orientações acerca da correta forma de se elaborar um projeto cultural para editais, sejam eles públicos ou privados. “No primeiro bloco, traremos convidados que somarão com a cena cultural do Estado e ou municípios e, no segundo bloco, vamos orientar sobre todas as etapas necessárias para a correta elaboração de um projeto cultural, ou seja, em um programa falaremos sobre a apresentação de um projeto cultural, no seguinte, sobre a justificativa, no terceiro, sobre os objetivos gerais e específicos, e daí por diante. Assim, pretendemos ajudar de forma definitiva os nossos artistas que, em geral, têm dificuldades nesse setor. Ademais, o cenário de políticas públicas de cultura via editais, principalmente públicos – federais, estaduais e municipais – é instigador, com a Lei Paulo Gustavo – que se encontra em execução – a Lei Aldir Blanc 2, a Rouanet Norte, entre outros”, frisou Ronaldo Teixeira.

Cícero Belém

Ator e professor, licenciado em Teatro pela Universidade Federal do Tocantins – UFT. Especialista em Linguagens, Cultura, Educação e Tecnologias pela UFT e servidor efetivo da Secretaria Municipal da Educação de Palmas, cedido à Fundação Cultural de Palmas, Tocantins. Um dos fundadores da Chama Viva Cia de Teatro.

Ronaldo Teixeira – Ronaldo Coelho Teixeira, poeta, escritor e jornalista cearense, radicado no Tocantins. Por quatro (04) vezes foi ganhador da Bolsa Maximiano da Matta Teixeira, do Governo do Tocantins (inclusive, o último edital ProCultura, de 2013, ainda não pago pelo Estado), formatando, ele mesmo, todos os projetos literários de sua autoria, como Visuautoretrato, sobre a vida e obra do artista plástico Mauro Cunha (In Memoriam), que ficou como suplente (https://central3.to.gov.br/arquivo/276254/) e Agenda Tocantina 2015 (https://central3.to.gov.br/arquivo/276266/); Formatou e emplacou outros projetos em outras áreas para diversos artistas, como de Música, do cantor e compositor Dorivã “Folia Dourada” – Gravação de CD de Música (https://central3.to.gov.br/arquivo/276224/) e também de Chiquinho Chokolate. Formatou o Projeto Meninos do São João, do cantor Dorivã, no edital Itaú/Unicef 2015/2016, que chegou a ser semifinalista em Goiânia, Goiás. (https://premioitauunicef.cenpec.org.br/finalista-e-semi/11a-edicao-2015-2016-semifinalistas/); formatou o projeto “Feira de Cá – Keila Lipe Interpreta Sucessos Tocantinenses nas Feiras de Palmas”, também aprovado no Promic 2019; e também o projeto “Chico Fran Entre Amigos”, do cantor e compositor, aprovado no edital de Música da Lei Aldir Blanc no Tocantins. O seu Projeto “Circuito Oficineiro – Oficina de Formatação de Projetos Culturais”, foi aprovado pelo Promic 2019 da Prefeitura de Palmas, e cuja realização aconteceu em 2021, devido a pandemia. E também teve aprovados seus projetos “Antologia Tocantina 2021 José Gomes Sobrinho”, no edital de Literatura da Lei Aldir Blanc no Tocantins, e “Ronaldo Teixeira em Sonoras Parcerias”, pelo edital de Música da Lei Aldir Blanc no Tocantins.

Participou ativamente do movimento cultural em Gurupi e no Estado do Tocantins, desde à época de Goiás, atuando como conselheiro municipal de Cultura e presidente da Associação de Artes de Gurupi (AAG). Atuou como coordenador de Arte e Cultura na Fundação Cultural de Gurupi e depois Secretaria Municipal de Cultura de Gurupi, entre 2005 e 2012, quando formatava e realizava projetos culturais dos mais diversos, como festivais de música, concursos de poesia, festejos juninos, fóruns municipais e intermunicipais de Cultura. Inclusive, emplacou um financiamento a fundo perdido de R$110 mil reais junto ao Governo Federal, para aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para a Fundação Cultural de Gurupi em 2010, por meio da plataforma Siconv.

Teve aprovado no Edital Artes Tocantins, da Lei Paulo Gustavo no Estado, o seu projeto “Antologia Tocantina 2024 – José Concesso – Contos”, bem como elaborou seis projetos de terceiros também aprovados no mesmo edital, quais sejam: “Criar”, de Emerson Leitão Filho, de Gurupi, Categoria Linguagens Artísticas Artes Visuais, Módulo III; “Contraponto e Contratempo – um mesclar da cultura tocantinense”, de Gabriela Silva dos Santos, de Palmas, Categoria Linguagens Artísticas Dança, Módulo III; “Trajetória”, de Edivan Ribeiro, de Palmas, Categoria Linguagens Artísticas Artes Visuais, Módulo I; “EP Mario Souzza Show”, de Idelmario Paulo de Souza, de Gurupi, Categoria Linguagens Artísticas Música, Módulo I; “Carnaforró de Taquaralto”, de Vital Nunes Barros, de Palmas, Categoria Linguagens Artísticas Música, Módulo I; “O Brilho da Nossa Terra”, de Anizio Silversmith, de Palmas, Categoria Linguagens Artísticas Artes Visuais, Módulo III. E ainda teve quatro projetos de terceiros em suplência nos editais da LPG estadual.

Por fim, seu projeto “Circuito Oficineiro – Oficina de Formatação de Projetos Culturais para Editais”, está habilitado no Edital Rouanet Norte, cujo resultado foi publicado no último dia 02.

Serviço

O quê: Ronaldo Teixeira apresentará Podcast Mundo Criativo a partir de fevereiro

Quem: Cícero Belém – coordenador do Escritório do Minc no Tocantins

Como: Realização de podcast semanal sobre a Economia Criativa via internet

Onde: https://abre.ai/iOWc (canal no YouTube)

Quando: 10 de fevereiro/2024

Horário: 13h