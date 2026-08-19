Sarau no Beco da Amizade reúne poesia, música, arte e encontros nesta quinta-feira em Palmas

Por Cláudio Bento

Quem procura uma programação cultural diferente para esta quinta-feira, 20 de agosto, em Palmas, tem um convite especial: o Sarau na Quinta Cultural do Beco da Amizade, que promete uma noite de poesia, música, arte, encontros e muita boa conversa.

A programação acontece das 18h30 às 22 horas, no Beco da Amizade, localizado na Quadra 507 Sul, Alameda 3, em Palmas. O espaço ganhou nova vida após um processo de revitalização que transformou uma área anteriormente utilizada para descarte irregular de lixo em um espaço de convivência, com paisagismo, grafites, mesas, bancos, redes e outros elementos que convidam à permanência e ao encontro.

Agora, o local recebe uma noite dedicada às manifestações artísticas, reunindo artistas e convidados em uma programação que valoriza a música, a poesia e a convivência.

Uma noite de arte e encontros

A programação artística começa às 19 horas, com a apresentação e o acolhimento de Denyzia Brito.

Na sequência, o público poderá acompanhar:

19h15 – Fernando Magoo

19h30 – Gislene Camargos e Carol Sasso

20h – Aluísio Alves

20h15 – Igor Leandro

20h30 – Neuza de Jesus e Keilla Flores

21h – Mamed

21h15 – Lord Bayma e Cláudio Bento

21h45 – Demerval

22h – Encerramento e agradecimentos

A organização informa que a ordem das apresentações está sujeita a alterações em caso de necessidade.

Beco da Amizade: um espaço de convivência

O Beco da Amizade vem chamando a atenção justamente pela transformação do espaço. A iniciativa de revitalização mobilizou moradores, voluntários e apoiadores, criando um ambiente de convivência que hoje conta com bancos, mesas, churrasqueira, redes, paisagismo e grafites.

É nesse cenário que o sarau pretende reunir pessoas de diferentes áreas e interesses em torno da cultura e da amizade.

Para entrar no clima palmense, o convite é levar o tradicional “kit palmense” — térmica + cadeira de praia — e chegar disposto a ouvir música, apreciar poesias, prestigiar os artistas e, claro, colocar a conversa em dia.

Serviço

Sarau na Quinta Cultural do Beco da Amizade

📅 Quinta-feira, 20 de agosto de 2026

🕡 18h30 às 22h

📍 Beco da Amizade – Quadra 507 Sul, Alameda 3, Palmas-TO

🎭 Poesia • Música • Arte • Boa conversa

🪑 Leve seu kit palmense: térmica + cadeira de praia

O Beco da Amizade está situado na Q. 507 Sul, Alameda 3, nº 9, em Palmas. Beco da Amizade

A dica é simples: leve sua cadeira, sua térmica, convide os amigos e venha vivenciar culturas. Nesta quinta, o encontro é no Beco da Amizade!