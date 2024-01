Ministro do Turismo confirma visita ao Tocantins para conhecer potencialidades

da redação

O Ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmou sua visita ao estado do Tocantins para explorar e promover as potencialidades turísticas da região. Em uma reunião produtiva realizada no Ministério do Turismo, o ministro e o Deputado Federal Carlos Gaguim alinharam detalhes cruciais para essa iniciativa, reforçando o compromisso do governo com o desenvolvimento do setor turístico no estado.

O Deputado Carlos Gaguim expressou otimismo em relação à colaboração entre o Ministério do Turismo e o estado. “Estamos trabalhando em conjunto para apresentar ao Ministro Celso Sabino todas as riquezas turísticas que o Tocantins tem a oferecer. Sua visita será um marco para impulsionar o desenvolvimento e a visibilidade do nosso amado estado”, destacou o parlamentar.