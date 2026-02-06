Prefeitura intensifica preparação da área e montagem da estrutura do Carnaval de Gurupi 2026

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, intensifica nesta semana a preparação da área e a montagem da estrutura do Carnaval de Gurupi 2026. Há exatos sete dias do início da maior festa popular do município, o circuito da folia ganha forma para mais uma edição do Maior Carnaval do Norte do Brasil.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento será realizado na Avenida C, no setor Nova Fronteira. A mudança, consolidada em 2025, recebeu aprovação do público por oferecer espaço mais amplo, melhor organização e maior conforto aos foliões. Com isso, a gestão municipal mantém o circuito no mesmo endereço e investe em uma estrutura ainda mais robusta.

Equipes da Prefeitura atuam na limpeza, nivelamento e adequação do terreno, enquanto times técnicos especializados avançam na montagem dos equipamentos e na instalação dos módulos que irão compor o circuito oficial do Carnaval.

Estrutura planejada para conforto e segurança

A estrutura do Carnaval de Gurupi 2026 contará com 40 metros de arquibancadas cobertas, camarotes empresariais, camarote oficial da Prefeitura, camarote exclusivo para a imprensa, estúdio para transmissões ao vivo, além de um túnel com 18×50 metros. O espaço inclui ainda uma ampla praça de alimentação de 20×60 metros, totalmente coberta e com piso adequado para garantir conforto e acessibilidade ao público.

O circuito será 100% fechado e monitorado. Estarão disponíveis 100 banheiros químicos e uma equipe de apoio especializada com cerca de 70 profissionais, voltados à organização, orientação e suporte aos foliões. A festa contará também com estandes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Saúde (SAMU), Secretaria Municipal da Mulher – com a campanha “Não é Não!” – e um espaço exclusivo para embarque e desembarque destinado a motoristas de aplicativo previamente cadastrados.

Para animar o público, oito trios elétricos receberão bandas nacionais e regionais ao longo da programação. Entre as novidades desta edição está um salão de beleza no próprio circuito, oferecendo mais comodidade aos foliões. Já as matinês infantis, no Parque Mutuca, contarão com parquinho para garantir a diversão das crianças.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, ressalta o foco da gestão na preparação do espaço.

“O compromisso da gestão Josi Nunes é oferecer uma estrutura à altura da tradição do Carnaval de Gurupi. Cada etapa da preparação da área e da montagem da estrutura é planejada para que o folião tenha uma experiência completa, com conforto e segurança do início ao fim da festa”, destacou.

A prefeita Josi Nunes reforça a expectativa positiva para o evento. “O clima de Carnaval já tomou conta da cidade. Todo esse planejamento da área, da estrutura e da organização é essencial para garantir uma festa bonita, animada e segura. Convido a população de Gurupi e os visitantes a participarem e celebrarem conosco mais uma grande edição do nosso Carnaval”, afirmou.

Carnaval de Gurupi 2026

O Carnaval de Gurupi 2026 será realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro. A programação reunirá grandes atrações nacionais, como Patchanka, Jefferson Morais, Vitinho Imperador, Rapazolla e Voa Dois, além de mais de 40 atrações regionais, garantindo quatro dias de música, diversão e celebração para todos os públicos.

Texto: Fernando Vieira – Secom Gurupi