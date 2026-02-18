Revisão do plano de manejo abre caminho para ecoturismo regulado no Parque Estadual do Cantão

Com foco na abertura do Parque Estadual do Cantão (PEC) a atividades de ecoturismo, o Governo do Tocantins determinou a realização de um estudo técnico para revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação, sob responsabilidade do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). A medida pretende criar condições para o uso turístico ordenado, articulando conservação ambiental e desenvolvimento regional.

Por Redação

A decisão foi anunciada após visita do governador Wanderlei Barbosa ao parque, em fevereiro, acompanhado da primeira-dama Karynne Sotero, do secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis, dos deputados estaduais Claudia Lelis e Eduardo Fortes, além de equipes técnicas e fiscais ambientais.

De acordo com o governador, a análise técnica do plano de manejo deverá orientar de que forma o ecoturismo poderá ser inserido no parque, com foco na proteção dos ecossistemas. Ele reforça que qualquer proposta de uso público deverá priorizar a integridade ambiental da área e respeitar os limites de conservação.

O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis, explica que o plano de manejo vigente não autoriza a exploração ecoturística no PEC. Por isso, o governador solicitou ao presidente do Naturatins, Cledson da Rocha Lima, a contratação de consultoria especializada para revisar o documento, adequando-o às possibilidades de visitação controlada.

Segundo Lelis, a atualização do plano é uma etapa essencial para definir critérios técnicos, ambientais e operacionais que viabilizem o ecoturismo sustentável no parque. Entre as atividades que poderão ser analisadas estão pesca esportiva em regime controlado, trilhas aquáticas, observação de aves, turismo científico e ações de educação ambiental, sempre condicionadas aos princípios de conservação e à capacidade de suporte da unidade.

Parque Estadual do Cantão: potencial para o ecoturismo

Com cerca de 90 mil hectares, o Parque Estadual do Cantão está localizado em uma área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, o que contribui para sua elevada biodiversidade. O território abriga mais de 800 lagoas e forma um mosaico de ambientes propício à observação da fauna e da flora, à realização de trilhas terrestres e aquáticas e à prática de atividades de contato com a natureza, como a pesca esportiva em áreas permitidas e o uso de praias fluviais no período de estiagem.

O PEC foi selecionado como a primeira área a receber o projeto Tocantins Restaura, que prevê investimentos de R$ 120 milhões para recuperar aproximadamente 10 mil hectares de áreas degradadas, em especial aquelas afetadas por incêndios florestais. O projeto decorre de uma Carta de Intenções assinada pelo governador Wanderlei Barbosa em 2025, durante missão internacional na Suíça.

Criado em 14 de julho de 1998, o Parque Estadual do Cantão foi a primeira unidade de conservação de proteção integral instituída pelo Governo do Tocantins. Desde então, tem papel relevante na política ambiental do Estado e na consolidação dos sistemas nacional e estadual de unidades de conservação.

A revisão do plano de manejo, agora em pauta, tende a ser decisiva para estabelecer regras claras de uso público, garantindo que o ecoturismo, se implementado, ocorra de forma planejada, monitorada e alinhada à conservação dos recursos naturais e ao fortalecimento da economia local.

Fonte: Fábia Lázaro/Governo do Tocantins