Abertura do Jets e Parajets em Gurupi marca o início das competições de 2024 no Tocantins

Por Redação

Foi dada a largada para um dos eventos mais esperados do ano. A Secretaria de Estado do Educação (Seduc) realizou nesta segunda-feira, 13, no Ginásio de Esporte Idanizete de Paula, em Gurupi, a abertura oficial da 33ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) e da 10ª edição dos Jogos Estudantis Paradesportivos do Tocantins (Parajets), considerado o maior evento desportivo escolar do Estado. Os jogos da regional de Gurupi começaram nesta segunda-feira, 13, e seguem até sexta-feira, 17.

Cerca de mil estudantes-atletas de 57 unidades escolares, acompanhados de 150 professores, colaboradores e técnicos participam da competição em sete modalidades: basquetebol, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

O evento começou com o tradicional desfile de delegações representando as cidades da Superintendência Regional de Educação (SRE) de Gurupi, seguido por uma dinâmica com os atletas, realizada pelo secretário executivo, apresentação do grupo vencedor do II Dança Tocantins, o juramento do atleta e do técnico, e por fim o tão esperado acendimento da pira.

O secretário executivo, Edinho Fernandes, reforçou que o esporte escolar tem transformado a vida de muitos estudantes do Tocantins.

“O nosso desporto hoje é internacional. Nenhum desporto escolar do Brasil faz tanto sucesso quanto o do Tocantins. Ano passado, tivemos a honra de representar o Tocantins no campeonato mundial de futsal na Sérvia, onde o nosso time foi vice-campeão do mundo. Amanhã, 18 estudantes do Tocantins embarcam para a China para disputar o campeonato mundial escolar de futebol, contra outros 28 países.”, contou o gestor.

O superintendente regional de Educação de Gurupi, Antônio Carlos Pakalolo, falou da expectativa para os Jets 2024. “Nós temos atletas dos 17 municípios da SRE e de Gurupi, nessa festa de integração e temos a certeza de que os melhores se destacarão para representar a regional na etapa estadual, podendo inclusive defender do Tocantins nos jogos nacionais ”.



A estudante-atleta de futsal, Giovana Gabrielly, do Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral José Seabra Lemos, de Gurupi, afirma que está muito ansiosa para jogar e mostrar suas habilidades. “É a segunda vez que eu participo do Jets. No ano passado vencemos a etapa municipal e perdemos na regional, mas ainda assim fiquei feliz por ter chegado onde chegamos. Neste ano estamos com grandes expectativas, treinamos muito e viemos com vontade de ganhar. Vamos dar o nosso máximo em quadra”.

Para o estudante-atleta de handebol, Lucas Rogeri Cordeiro, do Colégio Estadual Dom Alano, de Peixe, participar pela primeira vez dos Jogos, levando o nome de sua escola, é muito importante. “Eu vou me esforçar para que meu time ganhe, que a gente consiga ir para a etapa estadual e depois a nacional. O esporte escolar nos permite viver coisas únicas, novas experiências, interagir com alunos de outros lugares, é muito legal. Treinamos muito, nos preparamos e queremos vencer, mas se não for possível, só de estar aqui e competir já vale todo o esforço”, afirmou.

Cronograma da etapa regional

27 a 31 de maio – SREs de Paraíso, Dianópolis e Guaraí.

3 a 6 de junho – SREs de Porto Nacional, Araguatins e Palmas.

10 a 14 de junho – SREs de Tocantinópolis, Araguaína e Colinas.

17 a 21 de junho – SREs de Arraias, Miracema e Pedro Afonso