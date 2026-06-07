Castelo é pentacampeão consecutivo da Copa Sul de Futebol Sub-15

Da Redação
Com a vitória por 5×2 sobre a equipe da Juventus nesta quinta-feira (04/06) a equipe do Castelo conquistou pela quinta vez seguida a Copa Sul de Futebol Sub-15 realizada pela LETA.
A Grande Final da Copa Sul de Futebol Sub-15 Edição 2026 aconteceu nesta quinta-feira (04/06) no Estádio Gilberto Rezende Rocha “O Rezendão” na parte da manhã. Na decisão as equipes do Esporte Clube Castelo e a da Associação de Esportes Juventus Tocantins.
O Castelo abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Enzo de cabeça, mas aos 36 minutos o Juventus deu a resposta com Lucas empatando a partida, terminando assim a primeira etapa em 1×1.
Na segunda etapa, logo aos 3 minutos Paulo Filho aproveitou o cruzamento de Luiz Fernando e escorou de cabeça para colocar o Castelo na frente novamente. Aos 17 minutos, 19 minutos e 21 minutos, o Castelo aproveitou desatenção da defesa do Juventus e marcou três gols em sequência com Luiz Arthur, Matheus Castro e Hemmanuel respectivamente. No fim do jogo a equipe da Juventus ainda diminuiu o placar de falta, mas o placar final ficou assim: Castelo 5×2 Juventus. Castelo Campeão e Juventus Vice-campeã.
Penta campeonato
A equipe do Esporte Clube Castelo conquistou a Copa Sul de Futebol Sub-15 pela quinta vez consecutiva com a conquista do ano de 2026. Os títulos foram em: 2017, 2018, 2019, 2024 e 2026. Os anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025 não foi realizada a competição.
Elenco Campeão
O Técnico Alcides Gonçalves Gonçalves utilizou os seguintes atletas durante o campeonato: Lucas Bongiovani, Pedro Victor e João Pedro Xavier (Goleiros); Luiz Fernando e Jhemes (Laterais Direito); João Ricardo, Gabriel Campos, Enzo, João Pedro Moraes e Davi Rodrigues (Zagueiros); Mateus Bongiovani e Vinícius Mendes (Laterais Esquerdo); Kauê Júnior, Humberto Gabriel, Yuri e Ryan (Volantes); Luiz Arthur, Matheus Castro, Kallebe Rodrigues, Mateus Solano e Gabriel Aires (Meio – campistas); e Hemmanuel, Kalebe Reis, Iris Coimbra, João Victor, Paulo Filho, Marcos Paulo e Marcos Henrique.
Premiação Individual
Todas as premiações individuais ficaram com o Castelo. O Goleiro Lucas Bongiovani foi eleito o melhor goleiro da competição, enquanto Matheus Castro foi artilheiro do certame com 9 gols marcados e o técnico Alcides Gonçalves foi eleito o melhor técnico do campeonato.
Sequência
O próximo evento disputado pelo Sub-15 do Castelo será na Cidade de Paraguaçu Paulista/SP durante os dias 12 e 18 de julho, inclusive a equipe já começa a preparação nesta semana. A equipe disputará a 3° Copa Internacional de Futebol de Base que contará com equipes de vários estados brasileiros, Bolívia, Paraguai e Argentina.