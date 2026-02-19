Garotos do Castelo fazem bonito em competição no Interior de Goiás

Por Redação

Durante o feriado de Carnaval aconteceu na cidade de Anicuns/GO a 17° Copa Martins Show de Bola de Futebol Infantil. O Esporte Clube Castelo esteve presente com 3 categorias e todas subiram ao pódio.

A competição realizada na cidade de Anicuns/GO foi o palco de grandes disputas durante o feriado de Carnaval, contando com equipes dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal. Ao todo no certame foram 32 equipes divididas em 4 categorias (Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17), o Castelo levou o Sub-13, Sub-15 e Sub-17.

SUB-13 (Terceiro Colocado)

A equipe comandada pelo técnico Alisson Reges Gonçalves ficou na terceira colocação geral da competição, saindo na semifinal para a equipe do

Estrela de São Luiz dos Montes Belos/GO. Ao todo a equipe disputou 4 partidas, anotou 3 gols e sofreu 5 gols em 1 vitória, 1 empate e duas derrotas.

SUB-15 (Vice-campeão)

A categoria sub-15 foi vice-campeã perdendo a final nas penalidades após empate sem gols no tempo normal para a equipe do Itaberaí SAF, clube que disputa a primeira divisão goiana na categoria. A equipe gurupiense saiu do certame invicta, jogando 5 partidas, vencendo 3 confrontos e empatado 2 confrontos. O ataque Castelense marcou 8 gols e a defesa sofreu apenas 2 gols. O Castelo teve o artilheiro do certame, Luiz Arthur com 2 gols marcados.

SUB-17 (Campeão)

O elenco sub-17 foi o grande campeão da categoria, vencendo a equipe Morro Azul de Brasília/DF pelo placar de 2×0 com gols de Brayan e Silas. O grupo campeão disputou 5 partidas vencendo todas, o ataque fez 17 gols e a defesa sofreu apenas 1 gol. Nas premiações individuais o Castelo teve o goleiro menos vazado, Dhon Theylon (1 gol) e o artilheiro, Silas com 4 gols.

PRÓXIMAS COMPETIÇÕES

De acordo com a Comissão Técnica, o foco agora estará voltado para a disputa dos Estaduais Sub-13 e Sub-15 que se iniciam na próxima semana.