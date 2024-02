Governador Wanderlei Barbosa, presidente da Assembleia e outros parlamentares estaduais confirmam presença na final da Copa do Craque

Por Wesley Silas

O convite foi estendido pelo deputado Eduardo Fortes, que, entusiasmado, espera uma torcida robusta para prestigiar o confronto entre Peixe e Vila Nova de Gurupi no próximo domingo, 04.

Com confirmações de peso, incluindo o governador Wanderlei e seu vice Laurez Moreira, assim como o presidente da Assembleia, Amélio Cayres, e o deputado Léo Barbosa, a final promete ser um marco no cenário do futebol amador, com suas emocionantes disputas no campo de chão batido. O deputado Gutierres Torquato também marcará presença em sua cidade natal.

“Ampliamos o convite para diversos deputados, além do governador e do vice-governador”, destacou o deputado Fortes, ressaltando a importância da representação política no evento.

Após o apito final, a celebração ganhará novas energias com o Show Piseiro do Barão, prometendo encerrar o dia com música e animação. A presença marcante dos líderes políticos, aliada à paixão pelo futebol, promete transformar essa final em um evento inesquecível.