Governo do Tocantins parabeniza o União pela conquista invicta do Campeonato Tocantinense de Futebol

Por Redação

Um bicampeonato, após 30 anos, e conquistado de forma invicta. O União consagrou-se campeão tocantinense, após vencer o Tocantinópolis por 2 a 1, em partida realizada neste sábado, 6. No jogo de ida, a equipe já havia vencido pelo mesmo placar. O palco da decisão do Estadual, foi o estádio Lêoncio de Souza Miranda, o Mirandão, que recebeu mais de 4.500 torcedores. As duas equipes finalistas do Campeonato Tocantinense serão os representantes estaduais em 2025, do Brasileiro Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.

O governador Wanderlei Barbosa parabenizou o União Atlético Clube pela conquista do estadual, bem como o Tocantinópolis, adversário na final e os demais clubes que participaram da decisão e destacou que o Governo do Tocantins tem promovido ações no sentido de incentivar o esporte profissional e ajudar os clubes que representarão o Estado nas competições nacionais.

“É muito bom ver o Mirandão com casa cheia. O araguainense é apaixonado por esporte. A nossa prioridade em relação ao futebol profissional é apoiar e ajudar os times, para que representem bem o nosso Estado. A nossa intenção é viabilizar recursos significativos para ajudar a desenvolver o futebol profissional tocantinense”, reforçou.

O título da equipe araguainense, contou com a experiência do treinador Luiz Carlos Prima, ex-preparador físico da Seleção Brasileira em 1994. O comandante da equipe destacou o resgate do futebol araguainense. “Foi uma responsabilidade muito grande. O grupo acreditou em mim. Eu percebi que existem pessoas na cidade que amam o futebol, então exigiu-se uma disputa bem jogada, um trabalho mais elaborado. O União se preparou muito bem para a competição. Aqui o futebol é raiz, onde você tem que voltar a origem do futebol com técnica e muita disputa. Estamos resgatando o futebol, estamos tirando as pessoas das suas casas para vir para o estádio. Fiquei feliz em participar dessa mudança”, disse.

O único título do União, foi conquistado em 1994. Exatamente 30 anos depois, a equipe araguainense encerrou o Estadual com a melhor campanha geral, com seis vitórias e um empate na primeira fase, dois empates na semifinal e duas vitórias na final.

Estádio Mirandão

O Governo do Tocantins vem fomentando o futebol profissional através de apoios logísticos e busca de melhorias nas praças esportivas que recebem o Campeonato Tocantinense. A Secretaria de Estado dos Esportes (Seju), prevê um investimento de R$ 6 milhões na reforma do estádio Mirandão em Araguaína. A estrutura dará aos desportistas, atletas e a comunidade em geral, mais conforto e segurança para os eventos esportivos que serão realizados em uma das principais praças esportivas do Estado.

A obra do estádio Mirandão contemplará a reestruração do gramado, nas rampas de acesso, vestiários, arquibancada, banheiros, sistema de irrigação, fachada, iluminação, pintura geral, estrutura elétrica, sistema de combate a incêndio, além de outros itens que atenderão as normas de segurança exigidas pelos órgãos técnicos. O projeto de reforma está finalizado e o processo já está pronto para a fase de licitação e aguarda a liberação do orçamento para que sejam feitos os encaminhamentos necessários. A obra está orçada no valor de R$6.354.720.

O projeto inclui ainda outras melhorias como a implantação de um placar digital, refletores em led, elevação do campo em 1,20m para facilitar a visibilidade dos torcedores, troca de pisos, forros e toda parte elétrica dos ambientes internos, como cabines de imprensa, bilheterias, sanitários e todos os espaços do estádio. Também estão previstas adequações em equipamentos como elevador, catracas de acesso e itens de segurança como guarda corpos, para garantir a segurança dos usuários. A obra também contemplará a substituição dos bancos de reservas para atender as partidas oficiais realizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).