Gurupi empata sem gols na estreia do Campeonato Tocantinense 2024

da redação

Gurupi e Tocantins de Miracema ficaram no 0 a 0, na tarde desta quarta-feira (31), no estádio Resendão, em Gurupi. O Tocantins foi a campo com apenas um jogador no banco de reservas. A partida fechou a 1ª rodada do estadual, que foi aberta no último sábado (27).

A equipe de Miracema foi justamente o último adversário do Gurupi no Resendão, em 2023. Na ocasião, o Tocantins venceu, por 2 a 0, e se classificou para a segunda fase da competição.

A partida começou com 25 minutos de atraso devido um problema mecânico no ônibus da delegação do Tocantins, que só conseguiu chegar no estádio Resendão, em Gurupi, por volta das 16h – horário do jogo – a bola rolou por volta das16h25. Em campo, o Tocantins EC se segurou e garantiu o primeiro ponto. A equipe contou com apenas um jogador no banco. A expectativa é que diretoria do Tocantins registre novos atletas no Boletim Informativo Diário (BID), netre esta quinta e sexta-feira.