Inscrições para Copa Palmas de Ciclismo 2024 estão abertas até dia 23 de fevereiro

Por Redação

A primeira etapa da Copa Palmas de Ciclismo 2024, que acontecerá no domingo, 25 de fevereiro, no Parque dos Povos Indígenas às 7h30, está com as inscrições abertas até o dia 23 e devem ser realizadas pelo número de telefone: (63) 9 8123 6765.

O evento apoiado pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), acontecerá em três etapas, a primeira no dia 25 de fevereiro, a segunda no dia 24 de março e a terceira no dia 5 de maio. O valor da inscrição para uma etapa é de R$ 80,00 e para participar das três etapas é de R$ 150,00.

A competição conta com três categorias: Open Masculina, Open Feminina, Master Masculino 40+. A premiação em dinheiro para os três colocados de cada categoria é de R$ 300,00 para o primeiro lugar, R$ 200,00 para o segundo lugar e R$ 100,00 para o terceiro lugar. O quarto e quinto lugar receberão uma medalha pela conquista.