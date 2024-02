Jogando fora de casa, Gurupi empata sem gols contra o Capital

da redação

Capital e Gurupi ficaram no empate, por 0 a 0, na tarde deste sábado (3), no Nilton Santos, em Palmas. O Camaleão do Sul somou o segundo ponto na competição e segue sem sofrer gols. Com a pontuação somada, a equipe ocupa a 5ª colocação na tabela.

Já o Capital chegou aos quatro pontos na zona de classificação. Marcando bem, o Gurupi dificultou a vida do rubro-negro palmense no primeiro tempo, que pouco criou. Na etapa final, o Gurupi se manteve bem defensivamente e garantiu mais um empate.

Apesar do bom desempenho defensivo, o Camaleão vem de uma série de jogos sem vencer, quando é levado em consideração a participação na edição passada do estadual. Após o jogo, a diretoria do Gurupi falou em se reforçar para brigar pelo título.