Presidente da FTF, Leomar Quintanilha declara apoio ao grupo de Reinaldo Bastos na eleição da CBF

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) assinou uma carta de apoio ao presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, na busca pela presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A declaração une a FTF a outras sete federações estaduais e mais de 30 clubes em prol da candidatura de Bastos. A carta foi divulgada na última sexta-feira (29/12). Atualmente o presidente da FTF é o ex-senador Leomar Quintanilha, que comanda a entidade há quase 35 anos.

Prevista para janeiro de 2024, a eleição para liderar a principal entidade do futebol brasileiro conta com dois concorrentes: Reinaldo Carneiro Bastos e Flavio Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ex-vice-presidente da CBF.

Federações Estaduais que apoiam Reinaldo Carneiro Bastos:

– Federação de Futebol do Acre

– Federação Amapaense de Futebol

– Federação Matogrossense de Futebol

– Federação Paranaense de Futebol

– Federação Paulista de Futebol

– Federação Pernambucana de Futebol

– Federação de Futebol do Estado de Rondônia

– Federação Tocantinense de Futebol

Com informações do AF Notícias