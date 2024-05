TV Assembleia vai transmitir jogos de times tocantinenses na Série D

da redação

A TV Assembleia vai transmitir, pela primeira vez, os jogos dos times do Tocantins (Capital e Tocantinópolis), que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, quando as partidas acontecerem em campos tocantinenses.

A primeira transmissão aconteceu neste sábado (4/5), quando o Tocantinópolis Esporte Clube enfrentou o Cametá, do Pará, no Estádio João Ribeiro (Ribeirão), na cidade tocantinense. Aquipe de casa venceu por 1 a 0.

As transmissões das partidas tornaram-se possíveis, por meio de um convênio entre a TV Assembleia, Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e equipe Esporte Mais, comandada pelo jornalista esportivo Ademar Costa.

O segundo jogo a ser transmitido será entre a equipe do Capital e o Anápolis Esporte Clube, que vão se enfrentar no dia 11 de maio às 16 horas, no Estádio Nilton Santos em Palmas.

A TV Assembleia é transmitida em 12 localidades do Estado: Arapoema, pelo canal 9.2; Luzimangues, 10.2; Nazaré, 9.2; Couto Magalhães, 9.2; Araguaína, 13,2; Dianópolis, 51.7; Paraíso, 5,2; Porto Nacional, 38.7; Araguatins, 13.2; Gurupi, 13.7; Palmas, 10.2 e Tocantinópolis, 13.1.