Governador Wanderlei Barbosa prestigia a final do Copão Centro em Monte de Carmo; torneio reuniu 180 equipes

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa esteve neste domingo, 5, no Estádio Municipal Butiquim, em Monte do Carmo, participando da final do Copão Tocantins, Região Centro, em Monte do Carmo. A competição chega em sua 3ª edição, reunindo times de futebol de todo o Tocantins, é promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Esportes e Juventude, sendo a maior do Estado, na categoria futebol amador.

Grande incentivador do esporte, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a representatividade da competição, que reúne times de norte a sul do estado, levando a força do esporte tocantinense

“Investimos em atividades e competições que promovam saúde, lazer e bem estar. Estamos aqui testemunhando uma comunidade participante, feliz e temos a certeza que toda a cidade esta usufruindo do Copão, isso movimenta a economia, o turismo e reforça a nosso compromisso com o esporte”, afirma o governador Wanderlei Barbosa.

Monte do Carmo x Independência

O time Monte do Carmo, representante da cidade, enfrentou a equipe do Independência, de Palmas. Em uma partida com muita emoção e lances, resultou na vitória do time da casa, com o placar final de 2 a 0, a equipe de Monte do Carmo foi consagrada campeã do Copão Tocantins Centro.

“Foi um ótimo jogo, em um evento muito bonito. O Copão Tocantins mostra que o esporte vem movimentando todo o nosso estado, pois os jogos acontecem em todos os cantos do estado. Quero parabenizar o time de Monte do Carmo, campeões dessa etapa e estive conversando com o prefeito da cidade e afirmo que iremos recuperar a iluminação do Estádio”, declara o governador Wanderlei.

Para o secretário executivo dos Esportes e Juventude, Atos Gomes, o Copão Tocantins representa um marco para o estado, colocando o futebol tocantinense em evidência ao cenário nacional.

“Estamos muito felizes em prestigiar esse evento, juntamente com o governador Wanderlei. A Secretaria foi feita para fomentar, ajudar o esporte tocantinense, seja de base profissional ou amadora. Queremos que o nosso esporte se desenvolva cada vez mais”, ressalta Atos.

O prefeito de Monte do Carmo, Arquivardes Avelino Ribeiro, agradeceu ao Governo do Tocantins em incentivas o esporte na cidade, ressaltando o quão é importante a realização de eventos como esse no estado. “Agradeço a presença do nosso governador em prestigiar esse evento em nossa cidade. O nosso time saindo campeão mostra que o esporte tem muito potencial e muda muitas vidas, por mais eventos como esse no estado”, comenta o prefeito.

3º Copão Tocantins

A edição de 2024 iniciou no dia 9 de março. A competição reúne 180 equipes de 121 municípios. O Copão Tocantins integra todas as regionais do estado, com a realização do Copão Sul, Copão do Vale, Copão do Bico, Copão Sudeste, Copão Centro, Copão Meio Norte, Copão Norte e Copão Jalapão.

Os campeões e vice-campeões de cada regional estarão classificados para a fase estadual do Copão Tocantins e recebem respectivamente, R$ 10 mil e R$ 3 mil.