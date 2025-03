1° CIRCUITO DE RUA – MAIS MULHER,EM FORMOSO DO ARAGUAIA,SERÁ PRINCIPAL AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Por Redação

Com 350 inscrições confirmadas, Circuito de Rua, com corrida e caminhada em comemoração ao dia internacional da mulher será a principal ação desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia,através da Secretaria Municipal da Mulher,Cidadania e Direitos Humanos,em parceria com o Governo do Estado.

As atenções voltadas às comemorações ao dia da mulher são simbolizadas por várias ações, como palestras de conscientização,e finaliza com o 1° Circuito de Rua,conforme explica a Secretaria Municipal da Mulher Núbia Parente.

“O prefeito Israel Kawê é sensível a todas questões que tragam reconhecimento e valorização da mulher,a exemplo de ter criado secretaria própria e com estrutura para alcançar os fins a que se destina.

“Estamos ainda,dando os primeiros passos na organização institucional, e a semana dedicada a mulher,terá como marco o 1° Circuito de Rua. A ideia é trazer o debate para as ruas e mobilizar toda à população para as causas das mulheres,que vai desde o respeito,a igualdade,a autonomia,o combate à violência,mas também a inserção com vigor no mercado de trabalho”, afirmou a Secretária da Mulher Núbia Parente.