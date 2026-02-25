Com presença de Wanderlei Barbosa e Josi Nunes, Gurupi ganha nesta quinta-feira Casa da Mulher Tocantinense para fortalecer proteção às mulheres

Por Wesley Silas

A região sul do Tocantins passa a contar, a partir desta quinta-feira, 26, com um importante equipamento de proteção e cuidado às mulheres em situação de violência. Será inaugurada em Gurupi a Casa da Mulher Tocantinense, fruto de parceria entre a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, e o Governo do Estado.

A cerimônia de inauguração está marcada para às 10h e contará com a presença do governador Wanderlei Barbosa, da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, da secretária Estadual da Mulher, Berenice Barbosa, e da secretária Municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato.

Pensada como referência para Gurupi e toda a região sul do Tocantins, a Casa da Mulher Tocantinense reunirá, em um único espaço, serviços especializados de acolhimento, orientação e encaminhamento jurídico, atendimento psicossocial e articulação com a rede municipal e estadual de proteção. A proposta é garantir um ambiente seguro e humanizado para mulheres que buscam apoio diante de situações de violência doméstica, sexual, psicológica, patrimonial ou de qualquer outra natureza.

Ao concentrar diferentes serviços e fortalecer a atuação integrada entre Prefeitura e Governo do Estado, a Casa da Mulher em Gurupi representa um avanço na política de enfrentamento à violência contra a mulher, ampliando as possibilidades de atendimento, acompanhamento e garantia de direitos para mulheres do município e de cidades vizinhas da região sul.

Importância da Casa da Mulher para o sul do Tocantins

A Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi se consolida como referência para todo o sul do Estado no atendimento a mulheres em situação de violência. O espaço reúne, em um único local, acolhimento, apoio psicossocial, orientação e encaminhamento jurídico, além de articulação direta com a rede municipal e estadual de proteção.

Ao oferecer atendimento especializado e integrado, a unidade facilita o acesso aos serviços, reduz a distância para quem mora em municípios vizinhos e contribui para a quebra do ciclo de violência. A Casa da Mulher fortalece as políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero na região, amplia a rede de apoio e garante mais segurança e condições de autonomia às mulheres sul-tocantinenses.

Serviço

O quê: Inauguração da Casa da Mulher Tocantinense

Quando: Quinta-feira, 26

Horário: 10h

Onde: Rua 9, esquina com a Avenida Paraíba, Gurupi (TO)