Com relatoria de Dorinha, Senado aprova programa nacional ‘Antes que Aconteça’ para prevenir violência contra mulheres

O Senado aprovou nesta terça-feira (10), em regime de urgência, o projeto de lei que cria o Programa Antes que Aconteça, voltado à prevenção da violência de gênero e ao fortalecimento da rede de proteção às mulheres. A proposta teve parecer favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), relatora da matéria, que incorporou 11 emendas ao texto. A aprovação ocorreu de forma simbólica no Plenário, e o projeto segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Por Redação

A iniciativa aprovada prevê um conjunto de ações para evitar que a violência se agrave, ampliando instrumentos de acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres em situação de risco. No relatório, a senadora Dorinha acolheu emendas que reforçam a integração entre políticas públicas e serviços, com foco em respostas mais rápidas e acessíveis.

Entre as medidas destacadas no texto estão:

Criação de espaços humanizados em delegacias e órgãos públicos, com atendimento especializado;

Abrigos temporários para mulheres sob risco iminente;

Serviços itinerantes para levar atendimento e orientação a regiões com menor oferta de estrutura;

Campanhas educativas e ações de prevenção em escolas e comunidades;

Capacitação de agentes públicos para atendimento e encaminhamento adequados;

Possibilidade de uso de tecnologia para aprimorar o monitoramento de agressores e a gestão de riscos, conforme critérios legais e operacionais definidos na implementação.

Durante a discussão, Dorinha defendeu que a política pública deve atuar antes da escalada de violência, e não apenas depois do crime consumado. “O objetivo é que a rede de proteção funcione de forma articulada, reduzindo o risco antes que a situação chegue ao extremo”, afirmou a senadora, segundo o texto do release.