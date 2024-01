De data nova, Primeira-dama do Tocantins Karynne Sotero faz aniversário neste domingo,28, e se destaca pelo desempenho a frente de projetos sociais no Tocantins

Por Redação

Nascida em Brasilia e criada em Porto Nacional, Karynne trás consigo as raizes tocantinenses, filha de Orlando Campos e Joana Dárc Sotero de origem humilde mas sempre determinada a trabalhar e ir em busca de novas oportunidades e de novas conquistas, Karynne tem duas filhas Yasmin e Ysabela que são suas grandes preciosidades.

Casada com o Governador Wanderlei Barbosa, Karynne se mostrou engajada na politica, participando ativamente da campanha para governo em 2022, onde visitou os 139 municípios e pôde conhecer de perto a realidade de cada um deles.

Ao assumir de vez o cargo de primeira-dama, Karynne resgatou um sentimento de um Tocantins mais social e voltado para as pessoas menos favorecidas, jamais escondeu o seu amor pela região do Jalapão e pelo trabalho realizado nas comunidades tradicionais com o famoso artesanato de capim dourado. Sempre atenta e bem disposta em atender a todas as comunidades faz com que as ações da primeira-dama venham sendo destaque nos principais portais de noticias e notoriamente também efetivando o crescimento publico de suas redes sociais.

Parabéns Primeira-dama Karynne Sotero

Por: Liel Fernandes / Assessoria de Imprensa

Fotos: DIVULGAÇÃO