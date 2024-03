Dia da Mulher: Prefeitura de Gurupi e BRK Ambiental realizam entrega de kits de absorventes reutilizáveis

Por Redação

Dando continuidade às ações de valorização e reconhecimento das mulheres, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria da Mulher, e em parceria com a BRK Ambiental realizou na tarde desta terça-feira, 05, a entrega de 15 mil absorventes reutilizáveis a entidades que farão à distribuição às mulheres carentes. A entrega faz parte da programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 08.

A parceria entre a Prefeitura e a BRK Ambiental promoveu a contratação de 30 costureiras, que foram remuneradas para a confecção dos absorventes.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destaca que é uma ação de combate à pobreza menstrual e recuperação da dignidade de muitas mulheres que não conseguem ter condições de comprar esse item de higiene.

“É uma parceria fundamental que estabelecemos com a BRK Ambiental que fortalece ainda mais os direitos das mulheres”, comentou destacando que a parceria fortalece os direitos das mulheres e contribui para a recuperação da dignidade daquelas que enfrentam dificuldades financeiras.

A Prefeita destacou que uma das consequências da falta de acesso a produtos de higiene menstrual é o impacto na educação, com muitas meninas em situação de vulnerabilidade faltando à escola durante o período menstrual. “Para enfrentar esse problema, os absorventes serão distribuídos nas escolas pela Secretaria Municipal de Educação, ajudando a evitar a ausência das alunas por esse motivo”, explicou.

A secretária Municipal da Mulher, Cristina Donato, reforçou a importância da ação neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.

“Essa campanha demonstra a força da mulher que dá as mãos a outras mulheres. Os absorventes foram confeccionados por mulheres, que tiveram a oportunidade de ampliar a renda familiar e, o produto produzido por elas, vai beneficiar outras mulheres que não tem condições de ter este item, então são todas se unindo para fortalecer essa rede”, destacou.

A Secretária explicou que os absorventes serão doados às unidades escolares, para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Casa de Acolhimento, Presídio Feminino, em Talismã, e entidades como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Projeto Acolher, Projeto Nina e Liga Feminina de Combate ao Câncer.

O Coordenador de Operações da BRK Ambiental, Igor Marinho, destacou que a concessionária tem a preocupação em promover o social e por meio do projeto Mulheres Mais Renda, buscou apoio da Prefeitura de Gurupi para colocar em prática essa ação que vai beneficiar muitas mulheres.

A Secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, participou da entrega dos kits e parabenizou a parceria entre a Prefeitura e a BRK destacando a importância de projetos como esse para garantir dignidade às mulheres carentes.

A vice-presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Kátia agradeceu pelo recebimento dos kits que chegarão em boa hora para muitas das pacientes que fazem acompanhamento na Liga. “O nosso maior público de atendimento é feminino e esses kits chegam em boa hora para atender muitas mulheres que não tem condições de comprar o absorvente”, pontuou.

Parceria

A Prefeitura de Gurupi aderiu ao programa “Mulheres Mais Renda”, promovido pela BRK Ambiental. A parceria promoveu a contratação de 30 costureiras de baixa renda em Gurupi que foram selecionadas para confeccionarem absorventes reutilizáveis e receberam uma renda de R$ 2.000,00 pela produção.

Kits

Os kits são compostos com 4 absorventes dentro de saquinhos impermeáveis e uma cartilha explicativa sobre os cuidados e formas de uso. Os absorventes ecológicos foram produzidos em um modelo já pesquisado e testado utilizando tecido de alta absorção que poderá ser lavado tem uma durabilidade de 2 a 3 anos.

Os absorventes reutilizáveis são feitos com 4 camadas, sendo que as 3 internas são tecnológicas. A primeira camada é feita com malha 100% algodão, que fica em contato com a pele e absorve o fluxo. A segunda, uma manta 100% poliéster absorvente com tecido antimicrobiano quecontrolam a proliferação de fungos e bactérias e evita odores. A terceira camada é impermeável e contém uma resina para que o fluxo não vaze. A quarta camada é um tecido externo 100% algodão.

Presenças

Participaram da entrega dos kits as secretárias Municipais da Assistência Social, Rayane Nascimento; da Cultura, Liliane Pagliarini; da Ciência, Tecnologia e Inovação, Talita Ferreira; o secretário de Educação João Paulo Lima; a gerente do Sesi/Senai, Núbia Almeida; os vereadores Ivanilson Marinho, Zezinho da Lafiche, César da Farmácia, Rodrigo Maciel, Mateus Monteiro, Davi Abrantes, Leda Perini, Jair do Povo e Ronaldo Lira.