Operação Átria: Policiais civis realizam ações educativas em Colinas do Tocantins

Por Redação

Em comemoração do Dia Internacional da Mulher e no âmbito da Operação Átria, a equipe da 4ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV – Colinas) realizou algumas palestras voltadas à conscientização sobre a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

As palestras foram ministradas pela delegada Olodes Freitas Nobre e os policiais Maria Leide Brito, Maria Bethânia Valadão, João Paulo Rocha e Iram Alves.

“No Colégio Castelo Branco, os alunos e alunas que estavam presentes tiveram uma efetiva participação e integração com os policiais palestrantes, momento em que foram abordadas vertentes do tema envolvendo a proteção e o combate aos diversos tipos de violência contra a mulher”, destacou a delegada.

Durante as palestras, os policiais também destacaram a facilidade de comunicação de ocorrências para que a polícia possa atuar e dar um basta no ciclo de violência. Destaque para o aplicativo desenvolvido pela Polícia Civil do Tocantins, o Salve Mulher, bem como sinais simples como gestos com as mãos para pedir ajuda em caso de ocorrência de crime, dentre outros.

“Nossa equipe também participou de eventos municipais envolvendo mulheres da comunidade como um todo. Saímos com a certeza de que a divulgação das medidas protetoras é uma das saídas para a diminuição da violência doméstica e contra a mulher”, conclui a delegada.