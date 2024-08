Em nova data, Gurupi realizará Caminhada Agosto Lilás em apoio ao combate à violência contra a mulher com a participação da secretária Berenice Barbosa

Por Redação Com o objetivo de mobilizar a sociedade em prol do combate à violência contra a mulher, será realizada em Gurupi a Caminhada Agosto Lilás. O evento está marcado para a próxima quarta-feira, 21 de agosto, com início às 16h30. A concentração será em frente à Delegacia da Polícia Civil e ao antigo prédio da Câmara de Vereadores. A caminhada percorrerá a Avenida Goiás e encerrará em frente ao Prédio da Prefeitura, na Rua 1. Promovida em parceria entre as Secretarias estadual e municipal da Mulher, a caminhada contará com a presença da Secretária Estadual da Mulher, Berenice Barbosa.

A iniciativa faz parte das ações do Agosto Lilás, uma campanha dedicada à sensibilização e combate à violência de gênero, reafirmando o compromisso de todas as esferas do governo e da sociedade civil na defesa dos direitos das mulheres.