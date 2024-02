Evento promovido pelo Câmpus da UFT, Prefeitura de Gurupi e grupo Pedais e Trilhas Tocantins visa igualdade de gênero e empoderamento feminino

Por Redação

O Câmpus de Gurupi, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em parceria com a Prefeitura de Gurupi e o grupo Pedais e Trilhas Tocantins, estão promovendo uma série de iniciativas direcionadas ao público feminino ao longo do mês de março. Estas atividades englobarão palestras, workshops e consultas ginecológicas, culminando em um evento de ciclismo no dia 03/03, com uma estimativa de participação de 300 pessoas.

Intitulado Pedal Delas, o evento visa promover o empoderamento das mulheres e incentivar a saúde feminina, destacando o papel da atividade física na mitigação dos problemas de saúde decorrentes do sedentarismo. Acreditando na importância da prática regular de exercícios físicos, o pedal busca não apenas oferecer uma experiência de lazer, mas também encorajar a adoção de um estilo de vida ativo entre as participantes.

Números

Dados do Strava revelam que, no mundo, as mulheres passam 55% menos tempo pedalando que os homens. No Brasil, esse número chega a 37%, em linha com a disparidade de gênero observada globalmente. Esta é uma lista da diferença, para menos, do tempo destinado à bicicleta pelas mulheres, com relação ao tempo de uso por homens, em alguns importantes países:

-Japão: – 64%

-Espanha: – 62%

-França: – 54%

-EUA: – 45%

-Alemanha: – 44%

-Brasil: – 37%

Saúde da mulher

No âmbito das ações educativas, um dos focos centrais será a saúde da mulher. Diversas atividades estão previstas, no qual, serão abordados temas relevantes como prevenção de doenças, cuidados ginecológicos, saúde mental e nutrição adequada. Com palestras informativas, workshops e a disponibilização de consultas ginecológicas, o objetivo é fornecer às mulheres ferramentas e conhecimentos essenciais para promover seu bem-estar e qualidade de vida.

Com breakfast o ambiente será propício para que as participantes possam compartilhar suas experiências, tirar dúvidas e estabelecer vínculos de apoio mútuo. Por meio dessas iniciativas, espera-se contribuir não apenas para o fortalecimento da saúde física e mental das mulheres, mas também para a construção de uma comunidade mais consciente e engajada na promoção da igualdade de gênero e no empoderamento feminino.

Para efetuar inscrição Pedal Delas, os interessados devem entrar em contato por WhatsApp com a Direção do Câmpus por meio do contato (63) 3311-1604.

Com informações coletadas na Ascom da UFT e Pedal.com