Gestantes da cidade de Cariri do Tocantins participam da ação “Junho Lilás” realizada por meio da Secretaria Municipal de Saúde

Por Redação

Em divulgação à campanha Junho Lilás, que aborda sobre o mês dedicado ao Teste do Pezinho, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta quinta-feira, 12/06, uma ação direcionada para todas as mulheres gestantes que residem no município.

A ação aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Pedro Pires Filho, e consistiu em uma roda de conversa conduzida pela doutora Layssa Molinari, juntamente com a enfermeira Luana Menezes, para um momento de bate-papo informativo e de esclarecimento de dúvidas sobre a importância da triagem neonatal.

O secretário municipal de saúde, Leandro Evaristo, também compareceu ao local para cumprimentar as participantes e prestigiar a ação que foi encerrada com a distribuição de brindes entregues pela equipe organizadora a cada mulher gestante presente no local, incluindo o oferecimento de um café da manhã.

Por meio do Junho Lilás, tanto mulheres grávidas como a população em geral são conscientizadas sobre a importância de identificar, por meio do Teste do Pezinho, algumas doenças e outras condições graves que podem ser tratadas precocemente, evitando sequelas e danos à saúde do bebê, além de garantir o direito à saúde dos recém-nascidos.