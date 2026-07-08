Gurupi articula adesão a pacto federal de combate ao feminicídio em Brasília

Por Redação

A secretária municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi, Cristina Donato Leandro, reuniu-se em Brasília com a secretária de Relações Institucionais da Presidência da República, Nara Kohlsdorf. O encontro, realizado nesta semana, teve como objetivo alinhar a adesão do município ao Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio e coordenar o repasse de diretrizes federais para a proteção de mulheres vítimas de violência na região sul do Tocantins.

Articulação em Brasília e fortalecimento de políticas locais

A audiência na Presidência da República destaca a inserção da Secretaria da Mulher e Cidadania de Gurupi nos debates do Governo Federal. A interlocução direta de Cristina Donato Leandro com o escalão do Executivo federal visa acelerar a implementação de mecanismos de prevenção e assistência jurídica e psicológica no município.

De acordo com a secretaria municipal, a meta é integrar os sistemas de atendimento locais aos eixos do programa nacional, garantindo que as ações preventivas sigam padrões unificados de monitoramento de risco.

Integração institucional na esfera municipal

No âmbito local, a secretaria projeta o desdobramento da iniciativa por meio de um pacto municipal. A proposta prevê a cooperação técnica entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário locais. A integração busca otimizar o fluxo de denúncias e garantir o cumprimento imediato de medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça, reduzindo os gargalos burocráticos que comumente atrasam a assistência às vítimas.

Impacto social e os desafios da rede de proteção

A aproximação entre o município de Gurupi e o Governo Federal responde a uma demanda estrutural por políticas de segurança pública descentralizadas. No entanto, a eficácia de pactos institucionais depende diretamente da capilaridade dos serviços na ponta e da destinação orçamentária para a manutenção de abrigos e equipes multidisciplinares. O avanço burocrático em Brasília sinaliza prioridade política, mas o real impacto social da medida será medido pela redução dos índices de violência doméstica e pelo fortalecimento dos canais locais de acolhimento nos próximos meses.