Gurupi é a primeira cidade do Tocantins a receber a Casa da Mulher Tocantinense

Por Redação

O combate à violência contra a mulher deu um passo importante nesta quarta-feira (30), em Gurupi. Durante audiência pública realizada no auditório da Fundação UnirG, foi confirmada a implantação da primeira unidade da Casa da Mulher Tocantinense, que será instalada no município para atender toda a região sul do Estado.

O evento reuniu autoridades estaduais, representantes do Judiciário, Ministério Público, forças de segurança e lideranças locais. A secretária estadual da Mulher, Berenice Barbosa, destacou que a nova unidade será um marco para o Tocantins. “Não estamos falando apenas de uma estrutura física, mas de acolhimento qualificado, de vidas que serão salvas”, declarou, mencionando o dado preocupante de cinco feminicídios já registrados no Estado somente em 2025.

Para o juiz Jossaner Alves, a criação da Casa representa uma política pública eficaz, capaz de reduzir o número de processos judiciais e, principalmente, de proteger as vítimas antes que situações de violência avancem. Ele também defendeu a necessidade de uma Delegacia 24 horas para atendimento exclusivo às mulheres.

O promotor Rafael Pinto Alamy, cuja promotoria atua diretamente nos casos de crimes contra a mulher, fez um alerta: “Feminicídio é crime de ódio e precisa ser combatido com firmeza. Gurupi tem se destacado na prevenção, graças ao trabalho conjunto da Secretaria da Mulher e das forças policiais”.

Entre os apoiadores da iniciativa, o tenente-coronel W. Costa ressaltou que a nova Casa será um ponto de acolhimento emergencial para vítimas de violência, enquanto a secretária municipal Cristina Donato enfatizou o papel da prefeita Josi Nunes na condução de políticas públicas para as mulheres. “A Casa da Mulher será uma referência regional”, afirmou Cristina.



A prefeita Josi destacou que a estrutura será integrada a uma rede de proteção construída ao longo de sua gestão. “Além do acolhimento, é essencial preparar as mulheres para o mercado de trabalho. E Gurupi tem feito isso com responsabilidade e resultados”, completou.

Encerrando a audiência, Berenice Barbosa apresentou os detalhes técnicos da Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi e fez um apelo às prefeituras da região: “Precisamos da união de todos para garantir o funcionamento pleno da Casa. A estrutura será da população, e o acolhimento, a nossa missão”.