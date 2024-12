Luta contra o Feminicídio: Prefeitura de Gurupi e TJTO instalam Banco Vermelho no Parque Mutuca nesta quarta-feira, 11

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, dará um importante passo na luta contra o feminicídio com a instalação do Banco Vermelho no Parque Mutuca, nesta quarta-feira, 11, às 17h30. A ação busca conscientizar a população sobre a violência contra a mulher e promover conscientização sobre o tema.

O Banco Vermelho é um símbolo de resistência e conscientização, que busca honrar as vítimas de feminicídio e alertar a sociedade para a urgência de ações que promovam a igualdade de gênero e a segurança das mulheres. Essa iniciativa integra esforços de sensibilização sobre a violência de gênero e reforça a importância de medidas preventivas e educativas.

A secretária Municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, destacou a relevância do ato e convidou a população a participar do evento. “A instalação do Banco Vermelho em Gurupi representa um passo fundamental na luta contra o feminicídio e a violência de gênero. É essencial que toda a comunidade se una a nós neste evento para promovermos mudanças significativas e darmos visibilidade a essa causa tão urgente”, afirmou.