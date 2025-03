Marika Coelho: Um legado de empatia e dedicação em Gurupi

Maria Aparecida Coelho, conhecida por todos como Marika, é uma figura emblemática em Gurupi, e merece ser homenageada por suas contribuições ao longo de mais de 30 anos na defesa de famílias carentes. Como professora e assistente social, Marika usou sua simpatia e empatia para transformar a vida de muitos em sua comunidade, conquistando afeto e respeito.

Por Redação

Residente de Gurupi desde 1966, quando se mudou com sua família, Marika possui um vasto conhecimento da cidade e de suas pessoas, o que a levou a formar duradouras alianças e se tornar conhecida por seu trabalho social. Inspirada pelo exemplo familiar, incluindo a prima Fátima Coelho, atual prefeita de Guaraí, ela tem a filantropia como parte de seu espírito.

“Encontrei na saúde municipal uma oportunidade de me dedicar e oferecer um atendimento humanizado a todos que procuravam ajuda. No CREAS, ao participar do Programa Sentinela, buscamos combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Compartilho minha experiência não para autopromoção, mas para incentivar outros a evangelizar o apoio às famílias vulneráveis, abrangendo mães solteiras e jovens em risco”, compartilha Marika.