Mulheres se unem em apoio ao deputado Eduardo Fortes, impulsionando seus projetos sociais em Gurupi.

Por Redação

Com a maioria feminina entre os beneficiados dos projetos sociais Hortas Comunitárias e Casa de Apoio Nova Esperança, um grupo de mulheres se uniu em apoio ao deputado estadual Eduardo Fortes, com o nome “Mulheres Fortes”.

A união dessas mulheres em prol do desenvolvimento local fortalece a atuação do parlamentar, destacando sua preocupação com questões sociais e de gênero.

“O grupo “Mulheres Fortes” surge como um elo entre a comunidade e essas mulheres que são chefes de família, donas de casa, empresárias, promovendo assim uma parceria eficaz na busca por melhorias e oportunidades para todas e todos”, ressaltou Eduardo Fortes.