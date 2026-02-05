Primeira-dama do Tocantins destaca importância da educação inclusiva durante lançamento do CEI Sarah Gomes, em Palmas

Por Redação

A primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, destacou a importância da educação inclusiva como política pública essencial para garantir dignidade, desenvolvimento e igualdade de oportunidades durante a assinatura da Ordem de Serviço que autoriza o início das obras do Centro de Educação Inclusiva (CEI) Sarah Gomes. O evento aconteceu na tarde desta quinta-feira, 5, na capital.

A solenidade contou com a presença do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, do senador Eduardo Gomes, do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, além de outras autoridades políticas, profissionais da educação e representantes da comunidade.

Em seu discurso Eduardo Siqueira Campos falou da importância do diagnóstico precoce para as famílias e ressaltou que o espaço não será restrito ao atendimento de crianças com autismo, mas também de pessoas com outras necessidades especiais. “Aqui será um centro de educação e saúde inclusiva”, acrescentou.

Na ocasião, a primeira-dama destacou que o novo centro representa um avanço significativo no atendimento educacional especializado. Ela parabenizou o senador pela disponibilização da emenda parlamentar que viabiliza a construção do CEI e ressaltou que investir em espaços preparados para acolher a diversidade fortalece não apenas a educação, mas também as famílias que lidam diariamente com os desafios da inclusão.

“A implantação do Centro de Educação Inclusiva Sarah Gomes reforça o papel do poder público na construção de uma educação mais humana e acessível. Esse projeto da Prefeitura de Palmas é um exemplo de sensibilidade e compromisso com a inclusão” afirmou a primeira-dama.

*Sobre o CEI Sarah Gomes*

O CEI Sarah Gomes leva o nome da filha do senador Eduardo Gomes. Ela tinha Síndrome de Down e já faleceu. A obra será construída ao lado da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, na Quadra 401 Sul, com investimento total de aproximadamente R$ 5,5 milhões, dos quais R$ 4,95 milhões são provenientes de emenda parlamentar do senador.

O centro terá área construída de 1.070,75 metros quadrados e oferecerá atendimento especializado com equipe multiprofissional, incluindo psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e orientadores familiares.