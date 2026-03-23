Reconhecimento que projeta trabalho: Cristina Donato ganha homenagem e reforça agenda em defesa das mulheres

Secretária Municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi será homenageada pela Defensoria Pública do Tocantins; atuação combina proteção, capacitação e ampliação de oportunidades

Por Redação

A homenagem que a Defensoria Pública do Tocantins prestará à secretária municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi, Cristina Donato Leandro, vai além do gesto simbólico. O reconhecimento destaca uma atuação pública voltada à proteção de direitos, ao enfrentamento da violência e à criação de oportunidades concretas para mulheres, agenda que tem ganhado espaço no debate sobre políticas públicas no Tocantins.

Defensoria homenageia Cristina Donato e destaca agenda de proteção e autonomia feminina

A secretária municipal da Mulher e Cidadania de Gurupi, Cristina Donato Leandro, será homenageada pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins em reconhecimento à sua atuação em defesa das mulheres tocantinenses. A cerimônia está marcada para o dia 24 de março, às 9h, no auditório da sede da instituição, em Palmas.

A homenagem tem peso institucional porque parte de um órgão diretamente ligado à garantia de direitos e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, o reconhecimento à secretária sinaliza que a pauta das mulheres deixou de ser apenas discurso de ocasião e passou a exigir presença administrativa, articulação interinstitucional e resultados práticos.

Em Gurupi, Cristina Donato tem associado sua atuação à construção de políticas voltadas à capacitação profissional, à prevenção da violência doméstica, ao fortalecimento da autonomia feminina e à ampliação de parcerias com instituições de ensino e entidades da sociedade civil. O ponto central desse trabalho está em ligar assistência, orientação e oportunidade, três frentes que costumam definir a efetividade de políticas públicas para mulheres.

Ao comentar a homenagem, Cristina Donato afirmou que o reconhecimento também pertence à equipe da Secretaria da Mulher e Cidadania. Segundo ela, a premiação funciona como estímulo para ampliar ações voltadas à proteção, aos direitos e às oportunidades para as mulheres de Gurupi.

Mais do que celebrar uma trajetória individual, a homenagem lança luz sobre um aspecto essencial da gestão pública: políticas para mulheres só ganham relevância real quando saem do discurso e alcançam a rotina de quem precisa de apoio, proteção e acesso a oportunidades. Em cidades médias como Gurupi, esse trabalho costuma ter impacto direto, porque aproxima o poder público de situações concretas que muitas vezes permanecem invisíveis.