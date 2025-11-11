Fechar menu
terça-feira, 11 novembro

Mulher e Sociedade

Reunião em Gurupi articula Rede de Proteção para abertura da Casa da Mulher Tocantinense

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura
Encontro define etapas finais para a abertura do espaço que oferecerá atendimento integrado e suporte às mulheres em situação de violência

Por Redação

Com o objetivo de fortalecer o acolhimento e a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, representantes da Rede de Proteção e Acolhimento de Gurupi se reuniram nesta segunda-feira, 10, para alinhar os últimos detalhes da implantação da Casa da Mulher Tocantinense no município.

“A Casa da Mulher Tocantinense representa um marco no fortalecimento das políticas públicas para as mulheres. É um espaço de acolhimento, proteção e reconstrução de vidas, e essa articulação com o município e os órgãos da rede é essencial para garantir um atendimento eficiente e sensível às necessidades de cada mulher”, destacou a secretária de Estado da Mulher, Larissa Rosenda.

Durante o encontro, a secretária municipal da Mulher, Cristina Donato, reforçou o compromisso em atuar de forma integrada com os parceiros da Rede de Proteção no enfrentamento à violência contra a mulher.

“Estamos unindo forças para que a Casa da Mulher Tocantinense seja um espaço de esperança e transformação. Gurupi tem uma rede comprometida e preparada para acolher cada mulher com dignidade e respeito”, afirmou Cristina Donato.

A reunião teve como pauta principal o planejamento das ações integradas que irão garantir o pleno funcionamento da Casa da Mulher Tocantinense, espaço que reunirá, em um só local, serviços especializados voltados ao atendimento humanizado e à promoção de autonomia das mulheres em situação de vulnerabilidade.

O encontro reuniu a Secretaria Municipal da Mulher de Gurupi e representantes de diferentes instituições que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. 

