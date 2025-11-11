Reunião em Gurupi articula Rede de Proteção para abertura da Casa da Mulher Tocantinense

Por Redação
“A Casa da Mulher Tocantinense representa um marco no fortalecimento das políticas públicas para as mulheres. É um espaço de acolhimento, proteção e reconstrução de vidas, e essa articulação com o município e os órgãos da rede é essencial para garantir um atendimento eficiente e sensível às necessidades de cada mulher”, destacou a secretária de Estado da Mulher, Larissa Rosenda.
Durante o encontro, a secretária municipal da Mulher, Cristina Donato, reforçou o compromisso em atuar de forma integrada com os parceiros da Rede de Proteção no enfrentamento à violência contra a mulher.
“Estamos unindo forças para que a Casa da Mulher Tocantinense seja um espaço de esperança e transformação. Gurupi tem uma rede comprometida e preparada para acolher cada mulher com dignidade e respeito”, afirmou Cristina Donato.
A reunião teve como pauta principal o planejamento das ações integradas que irão garantir o pleno funcionamento da Casa da Mulher Tocantinense, espaço que reunirá, em um só local, serviços especializados voltados ao atendimento humanizado e à promoção de autonomia das mulheres em situação de vulnerabilidade.
O encontro reuniu a Secretaria Municipal da Mulher de Gurupi e representantes de diferentes instituições que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher.