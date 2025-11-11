Reunião em Gurupi articula Rede de Proteção para abertura da Casa da Mulher Tocantinense

Encontro define etapas finais para a abertura do espaço que oferecerá atendimento integrado e suporte às mulheres em situação de violência

Por Redação

Com o objetivo de fortalecer o acolhimento e a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, representantes da Rede de Proteção e Acolhimento de Gurupi se reuniram nesta segunda-feira, 10, para alinhar os últimos detalhes da implantação da Casa da Mulher Tocantinense no município.