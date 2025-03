Secretaria de Estado da Mulher publica Nota Oficial sobre o caso de Delvânia Campelo da Silva vítima de tentativa de feminicídio em Caseara

por Redação

A Secretaria de Estado da Mulher do Tocantins manifesta seu posicionamento oficial sobre o caso de Delvânia Campelo da Silva. Em nota a Secretaria manifestou “profundo repúdio e indignação diante do caso de agressão brutal sofrida por Delvânia Campelo da Silva, no último sábado, 22. Ela foi atacada violentamente pelo ex-companheiro” e ex-vice-prefeito de Caseara, Gilman Rodrigues da Silva e encontra-se em estado grave. “Seguimos acompanhando o caso com atenção e preocupação”, manifestou a Secretaria.

“Reafirmamos nosso compromisso na luta contra todas as formas de violência contra as mulheres e cobramos das autoridades competentes a rigorosa investigação e punição do agressor, conforme previsto na Lei Maria da Penha e no Código Penal Brasileiro. A impunidade não pode ser uma opção diante de crimes tão graves”.

NOTA À IMPRENSA

A Secretaria de Estado da Mulher manifesta profundo repúdio e indignação diante do caso de agressão brutal sofrida por Delvânia Campelo da Silva, no último sábado, 22. A vítima, atacada violentamente pelo ex-companheiro, encontra-se em estado grave, e seguimos acompanhando o caso com atenção e preocupação.

Reafirmamos nosso compromisso na luta contra todas as formas de violência contra as mulheres e cobramos das autoridades competentes a rigorosa investigação e punição do agressor, conforme previsto na Lei Maria da Penha e no Código Penal Brasileiro. A impunidade não pode ser uma opção diante de crimes tão graves.

Nos solidarizamos com a vítima e seus familiares neste momento difícil e reforçamos a importância da denúncia como ferramenta fundamental para enfrentar a violência contra a mulher. A Ouvidoria da Mulher está disponível para acolher denúncias e prestar orientações às vítimas e à sociedade, garantindo sigilo e encaminhamento adequado dos casos. O atendimento pode ser feito pelo telefone: (63) 3218-1007 ou pelo e-mail: [email protected].

Além da Ouvidoria, o Estado do Tocantins dispõe de uma rede de proteção para mulheres em situação de violência, incluindo as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), os Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAMs) e o Disque 180, que funciona 24 horas por dia.

A violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos e precisa ser enfrentada com urgência e firmeza.

Secretaria de Estado da Mulher do Tocantins

(63 993218-6209)