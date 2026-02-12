Secretária Estadual da Mulher visita Gurupi para alinhar inauguração da Casa da Mulher Tocantinense

Por Wesley Silas

A secretária Estadual da Mulher, Berenice Barbosa, visita Gurupi nesta quinta-feira, 12, para tratar dos ajustes finais da instalação da Casa da Mulher Tocantinense no município. A agenda inclui reunião com a secretária Municipal da Mulher e Cidadania, Cristina Donato, para alinhamento das ações conjuntas e definição de fluxos de atendimento.

A Casa da Mulher Tocantinense será um equipamento de acolhimento e apoio a mulheres em situação de violência, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Gurupi. O espaço deverá concentrar serviços especializados de orientação, encaminhamento jurídico, assistência psicossocial e articulação com a rede de proteção, oferecendo um ambiente seguro para quem busca ajuda em situações de vulnerabilidade.

No âmbito municipal, a Secretaria da Mulher e Cidadania tem ampliado o diálogo com o Governo Federal para firmar convênios e projetos voltados à proteção e à autonomia das mulheres gurupienses, em áreas como enfrentamento à violência, qualificação profissional e acesso a políticas de assistência e direitos humanos. Segundo a gestão municipal, essas parcerias têm contribuído para fortalecer a rede de atendimento local e diversificar os serviços disponíveis.

Campanha “Não é Não” no Carnaval de Gurupi

Durante o período de Carnaval, a Secretaria Municipal da Mulher e Cidadania coordena a campanha “Não é Não”, que reforça a importância do respeito ao consentimento e alerta contra o assédio e outras formas de violência contra as mulheres. A iniciativa atua em articulação com a Rede de Proteção à Mulher e outros órgãos, com foco em prevenção, orientação e divulgação dos canais de denúncia.

A previsão é de que, após a conclusão dos trâmites entre Estado e município, a Casa da Mulher Tocantinense passe a integrar de forma permanente a estrutura de atendimento às mulheres de Gurupi e região.