Tocantins ocupa o 3º lugar entre os estados com maior equilíbrio de gênero no emprego público

Posição no Ranking de Competitividade dos Estados reflete bom desempenho do Governo do Tocantins na promoção da igualdade de gênero e na ampliação da ocupação de cargos no setor público e no contexto geral

Por Redação

O Tocantins é o 3º estado do país com maior índice de Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual, conforme o Ranking de Competitividade dos Estados de 2024, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). No contexto do Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, 8 de março, a posição simboliza o compromisso do Governo do Tocantins em fortalecer a participação feminina em diversas esferas, tanto na ocupação de cargos da gestão estadual quanto no mercado de trabalho, ampliando a representatividade das mulheres e garantindo a equidade de oportunidades.

“Nosso governo tem se empenhado para criar um ambiente no qual as mulheres tenham as mesmas oportunidades e condições para desenvolver seus trabalhos. Criamos a Secretaria da Mulher para construir programas e serviços focados no desenvolvimento e apoio das mulheres. Vamos continuar trabalhando para garantir a valorização das mulheres em todos os setores da gestão estadual e também para que elas conquistem espaço no mercado de trabalho em geral”, ressaltou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

À frente da Secretaria de Estado da Mulher (SecMulher), Berenice Barbosa, destaca que a prioridade da gestão é promover políticas públicas que valorizem a inclusão e a igualdade de gênero no contexto geral.

“O Tocantins tem avançado cada vez mais na promoção da equidade de gênero, e estar entre os três estados com maior equilíbrio de gênero no emprego público estadual neste ranking é uma conquista que reforça nosso compromisso com a inclusão e valorização das mulheres no serviço público. Seguimos trabalhando para que essa igualdade se amplie e se fortaleça em todas as áreas, garantindo mais oportunidades e reconhecimento para as mulheres tocantinenses”, pontua a secretária.

Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual

O Equilíbrio de Gênero no Emprego Público Estadual é um indicador presente no pilar de Eficiência da Máquina Pública, baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Ranking de Competitividade dos Estados, realizado pelo CLP, que avalia a presença feminina no setor público estadual. Para o ranking, foram consideradas a distância entre a participação da mulher em cargos da administração pública (exceto nas áreas de saúde e educação) em relação ao cenário de equilíbrio, no qual a representação de gênero reflete a participação da mulher na força de trabalho ampliada.

A escala do indicador varia de -100, sendo o pior cenário possível para as mulheres, a 100, pior situação possível para os homens. As notas mais próximas de zero indicam equilíbrio de gênero. Os dez primeiros colocados foram os estados da Paraíba (-0,2); Santa Catarina (-1,1); Tocantins (1,8); Rio Grande do Sul (-4,9); Rondônia (5); Goiás (-5,6); Pará (-5,7); Rio Grande do Norte (-6,8); Roraima (-7) e Acre (-7,5). O propósito do índice é fomentar a equidade de gênero e não favorecer um grupo em detrimento de outro. Dessa forma, estados com avaliações mais próximas do valor zero obtiveram melhores notas. Para fins de normalização, o CLP considerou os dados brutos em módulo.

Ranking de Competitividade dos Estados

O Ranking de Competitividade dos Estados é realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) anualmente para analisar a capacidade competitiva dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, considerando os seguintes indicadores, divididos em 10 pilares temáticos, citados por ordem de maior peso: Segurança Pública; Infraestrutura; Sustentabilidade Social; Educação; Solidez Fiscal; Eficiência da Máquina Pública; Sustentabilidade Ambiental; Capital Humano e Potencial de Mercado e Inovação. O objetivo é desenvolver a competitividade entre os estados a fim de incentivar melhorias nos serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

Texto: Rafael de Oliveira/Governo do Tocantins