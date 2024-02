2ª Farm Day registra sucesso de público e demonstra a força do agronegócio na economia tocantinense

Por Redação

Promovida pela Fazendão Agronegócio, a 2ª Farm Day recebeu quase duas mil pessoas em seu primeiro dia, e vem com grande expectativa de público para este sábado, 03 de fevereiro.

A Fazenda Trindade em Cariri, no sul do Tocantins, tornou-se nesta sexta-feira, 02 de fevereiro, um ambiente inovador, com muita tecnologia, troca de conhecimento, compartilhamento de informações e grandes negócios na 2ª Farm Day, realizada pela Fazendão Agronegócio.

O primeiro dia foi marcado por uma intensa programação com palestras, demonstrações de produtos e serviços, e uma área de exposição com mais de 60 empresas do Agro, que proporcionaram aos visitantes uma experiência rica em conhecimento e networking.

A feira que se destaca pelo foco em inovação, tecnologia e negócios, atraiu um público recorde de 1800 pessoas no primeiro dia. Produtores rurais, estudantes, profissionais do agronegócio e famílias inteiras se reuniram para conhecer as últimas novidades do setor e participar das diversas atividades programadas.

“Trouxemos toda a cadeia do agronegócio: o fornecedor de serviços, de insumos, de investimentos e de conhecimento. São mais de 60 expositores, várias palestras que geram conhecimentos para o produtor auxiliando na tomada de decisão que ofereça os melhores resultados para seu negócio”, explicou o CEO da Fazendão e realizador do evento, Volney Aquino.

De acordo com Volney Aquino, a Farm Day foi pensada para preparar o ecossistema do agronegócio, no qual o produtor rural tome decisões mais assertivas. “O produtor está lá na fazenda produzindo, e ele vem para momentos como esse, no qual vai trocar ideias com outros produtores e vai assistir um palestrante, conhecer um fornecedor. É esse conhecimento que agrega na cadeia produtiva, no valor e na produção. O produtor, estando aqui outros produtores se preparam para uma tomada de decisão mais assertiva e se desenvolvem juntos, todo o ecossistema se prepara”, detalhou o CEO da Fazendão Agronegócio.

Abertura oficial com discursos de reconhecimento ao projeto Farm Day

A cerimônia de abertura foi prestigiada por diversas autoridades que reconheceram a importância da Farm Day para o desenvolvimento do agronegócio na região. Dentre elas, o prefeito de Cariri, Júnior Marajó que, em seu discurso, falou da importância da Fazendão Agronegócio para a cidade e região. “O município está se destacando no Estado do Tocantins e vocês não imaginam o quanto nós fazemos pela nossa cidade através da Fazendão. Eu só tenho que agradecer a toda família da Fazendão, todos os colaboradores, que são empenhados nessa grande empresa que hoje é referência nacional. Essa é uma feira repleta de tecnologia e avanços para impulsionar nosso setor agropecuário”, disse o prefeito.

A relevância da feira também foi destacada pela prefeita de Gurupi, Josi Nunes. “É um evento importante porque é um espaço de conhecimento, troca de experiências, relacionamento, inovação de tecnologia e muita pesquisa para que os desafios do agronegócio sejam superados e que o agronegócio seja sustentável”, reforçou a prefeita.

Também esteve presente o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, que fez questão de ressaltar o quanto a realização da feira é fundamental para o Estado. “Evento muito bem-organizado, que procura atender toda a cadeia produtiva do agronegócio e a gente fica muito feliz de participar. A Fazendão se preocupa com a produção de grãos, de carne e com todo o setor do agronegócio. Ela vai ofertar aqui, bovinos de ponta e da melhor qualidade. E é isso que nós queremos: empresários assim, comprometidos, e o Estado estará junto”, ressaltou.

Quem também demonstrou estar muito feliz com o evento foi o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Tocantins (FAET), Paulo Carneiro. Para ele, o evento cresceu muito, em comparação ao ano anterior, e isso é consequência do trabalho do empresário que o promove: “O Volney é um empreendedor. Eu o conheci criança, e agora o trabalho dele beneficia bem mais que a região de Gurupi. O benefício é para todo o Estado”, ressaltou Paulo Carneiro.

Paulo Carneiro também destacou que, com o evento, os produtores rurais têm acesso ao conhecimento, tecnologia e inovação que é disponibilizada pela parceria estabelecida entre o Sebrae e a Fazendão Agronegócio. O que, para ele, possibilita o desenvolvimento do setor: “É muito orgulho para nós participarmos desse evento criado pelo Volnei, sua equipe e sua diretoria. Parabenizo todos que estão aqui participando da Farm Day da Fazendão Agronegócio”, declarou.

Inclusão e mercado

A iniciativa da Fazendão Agronegócios de realizar a 2ª Farm Day também foi comemorada pelo Secretário Estadual de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café. Segundo ele, “isso aqui é uma grife hoje”, referindo-se ao evento. Para ele, “a Fazendão com toda sua equipe e o Volney com todo o capricho, trouxeram para cá tecnologia e informação e o produtor se sentiu incluído e isso, em um momento difícil que a gente está passando, com eventos climáticos, um mercado nervoso e, mesmo assim, estão acreditando, investindo, apoiando quem faz esse Estado acontecer”, comentou o secretário.

A inclusão tecnológica e o acesso à inovação estão sendo destaques nesta edição da Farm Day, tanto que o diretor Superintendente do Sebrae Tocantins Rerisson Antônio, em sua fala na abertura do evento, frisou sobre a sua expectativa de que uma grande conexão fosse estabelecida na feira: “Temos a melhor expectativa, a de uma grande entrega, de troca de informações, que proporcione aos empresários do campo, pequeno e grande, essa conexão. E mais do que isso, é dar acesso a essas pessoas ao que há de melhor em tecnologia, informação nas soluções que o campo precisa”, explicou.

Um toque sustentável na Farm Day: cavaco de eucalipto substitui brita na cobertura das alamedas

A Farm Day está chamando a atenção do seu público para a sustentabilidade e a responsabilidade com o meio ambiente. E isso acontece porque a Fazendão tem um compromisso de convivência harmoniosa com o meio ambiente. Tanto que, a feira foi estruturada de forma sustentável.

Ao invés de utilizar brita para forrar os caminhos entre os estandes, a organização optou por usar cavaco de eucalipto.

Esse material é natural e renovável, proveniente do reflorestamento. Com essa escolha, Farm Day contribui para a redução do impacto ambiental do evento, além de dar um toque rústico e charmoso ao local. A iniciativa está sendo elogiada pelos visitantes.